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СВО 26 сентября 2026 10:58

Армия России поразила центр обработки данных для «Старлинка» в Киеве

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Армия России поразила центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал работу мобильного интернета и систем «Старлинк» для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также удар был нанесен по Одесской области. Повреждения получил порт в селе Вилково, через который на Украину шли военные грузы из Европы. Кроме того, был поражен мост в селе Маяки, сухогруз в Черном море и логистический центр «Новая почта», где хранилось военное имущество ВСУ.

Удар наносился при помощи БПЛА, отмечают в военном ведомстве.

#СВО #минобороны рф
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