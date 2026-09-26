Армия России поразила центр обработки данных для «Старлинка» в Киеве

Армия России поразила центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал работу мобильного интернета и систем «Старлинк» для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также удар был нанесен по Одесской области. Повреждения получил порт в селе Вилково, через который на Украину шли военные грузы из Европы. Кроме того, был поражен мост в селе Маяки, сухогруз в Черном море и логистический центр «Новая почта», где хранилось военное имущество ВСУ.

Удар наносился при помощи БПЛА, отмечают в военном ведомстве.