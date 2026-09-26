«Доведу до участка»: 670 волонтеров оказывали помощь на выборах

С 18 по 20 сентября в Республике Татарстан была реализована масштабная волонтерская программа на выборах депутатов Государственной Думы. За три дня жители республики объединились в единую команду, чтобы помочь землякам сориентироваться на избирательных участках, найти ответы на вопросы о голосовании, а также поддержать комфортную атмосферу на участках. Об этом сообщает АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

Волонтеры информационно-ситуационного центра были включены в работу с 1 по 14 сентября. Их задачей было информирование студентов, прежде всего впервые голосующих, о порядке участия в выборах и доступных сервисах для избирателей.

Волонтерскую программу на выборах в Татарстане обеспечивали 670 добровольцев, работавших на 76 точках по всей республике. На момент старта голосования в Центризбирком Татарстана поступило более 100 заявок на волонтерскую помощь. Общее время работы волонтеров составило 14 490 часов.

Организаторы волонтерской программы поблагодарили всех, кто присоединился к работе.

«Три дня выборов показали главное: молодежь Татарстана готова брать ответственность за будущее. Я благодарю каждого и горжусь волонтерами, которые эти три дня создавали атмосферу уважения, доступную среду и выбрали не оставаться в стороне. И именно такая молодежь – наша опора. Участие в жизни страны – это не формальность, это личный выбор, и наши волонтеры его сделали», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев подчеркнул, что волонтерская программа стала важной частью организации голосования в Татарстане.

«На протяжении трех дней 670 добровольцев помогали избирателям ориентироваться на участках, сопровождали пожилых и маломобильных граждан, были рядом с теми, кому особенно требовались внимание и поддержка. Их работа — это значительный вклад в доступность голосования, и я искренне благодарю каждого волонтера за ответственность, неравнодушие и готовность помогать людям», – отметил он.

«Соглашение с Центральной избирательной комиссией дало нам системную основу: мы не просто собрали волонтеров, мы обучили их, сопровождали на каждом участке. Для нас важно, что этот опыт не останется разовым – мы продолжаем развивать волонтерское сообщество республики в новых проектах», – отметил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

Впечатлениями от работы поделилась Гулия Биктимирова, которая в дни выборов была волонтером на избирательном участке №1970 в Мензелинске.

«Во время работы мне больше всего запомнился пожилой мужчина с палочкой: довела его до участка, а он сказал: «Я уж думал, сам не дойду». И еще приятно, что несколько избирателей после общения с нами спросили, как стать волонтером. Кажется, это и есть причина, по которой решила стать волонтером на выборах: ты реально нужен, помогаешь тем, кому без сопровождения не обойтись – пожилым, маломобильным, тем, кто пришел впервые. Плюс – это личное: помогаешь не абстрактным избирателям, а своим землякам, а главное – понимаешь, что добровольчество – это не только субботники, а умение быть рядом в нужный момент», – рассказала она.

В сообщении отмечается, что воспитание социально ответственной личности – одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.