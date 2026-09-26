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На главную ТИ-Спорт 26 сентября 2026 12:18

«Металлург» и «Ак Барс» встретятся на льду в Магнитогорске 26 сентября

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«Металлург» и «Ак Барс» встретятся на льду в Магнитогорске 26 сентября
Фото: официальный портал хк "Ак Барс"

26 сентября «Ак Барс» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Игра пройдет в спортивном комплексе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало – в 14:30 по московскому времени.

В последней встрече регулярного чемпионата «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:3, «Ак Барс» оказался сильнее «Сибири» — 3:2 по буллитам.

Команды уже встречались в Казани 11 сентября: победу в серии послематчевых бросков одержал «Металлург» – 3:2.

#хк Металлург #ХК Ак барс
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