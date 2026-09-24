«Мы никогда не подводим»: Леонов - о подготовке Казани к матчу Россия – Иран

Сегодня на «Ак Барс Арене» прошел пресс-тур с участием министра спорта республики Владимира Леонова. Мероприятие было посвящено грядущему футбольному матчу России и Ирана. Сколько зрителей ожидают организаторы, кто выступит перед матчем и где будут жить команды – расскажем в материале «ТИ-Спорта».





Спасибо Российскому футбольному союзу и руководству, что доверяют нам проведение таких игр», - сказал Леонов

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Спустя пять лет сборная снова в Казани

Яркий солнечный день буквально благоволил этому пресс-туру. Как только мы появились на газоне стадиона, сразу услышали работу строительных инструментов – на «Ак Барс Арене» идут последние, так сказать, косметические приготовления к игре. Работают поливные машины, правда, на время разговора министра с журналистами их приостановили. Отметим, что для сборной России это будет четвертый матч в истории в Казани. Последняя такая игра была в далеком 2021 году – в отборе к чемпионату мира тогда играли со Словакией и победили минимально. Все решил автогол Шкриньяра.

Владимир Леонов Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Собственно, министр спорта Татарстана Владимир Леонов объяснил, как удалось договориться с РФС и привести столь статусный для нынешних времен матч России и Ирана в столицу Татарстана.

«У нас прекрасные отношения с РФС. Они всегда смотрят на Казань как на точку притяжения больших мероприятий, крупных спортивных ивентов. Мы никогда и никого не подводим. У нас достаточно профессиональная команда людей, которая работает и на стадионе, и в рамках организации данного матча. Мы стараемся минимизировать сложности. Спасибо Российскому футбольному союзу и руководству, что доверяют нам проведение таких игр», – сказал Леонов.

Кстати, нас интересовало, где будут жить обе команды. Потому что обычно сборные выбирают отели. Но в этот раз не все так однозначно – выбор подопечных Валерия Карпина пал на Центр развития футбола, который в конце августа открыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Да, наша команда приняла решение, что не только будет тренироваться, но и разместится на новом объекте. Им все понравилось. А 26-го числа прибывает сборная Ирана – они также будут тренироваться на базе «Рубина». И 28-го числа в Казань прилетит сборная России. 28-го числа будет тренировка, а 29-го уже матч», – отметил Леонов.

Линар Гарипов Фото: пресс-служба Минспорта РТ

26000 билетов, группа «Корни», сюрприз после матча

Из важного стоит отметить, что наша сборная в Казани впервые сыграет в новой форме. А посмотреть на это уже точно придут как минимум 26 000 человек. Именно столько билетов реализовано на данный момент. Всего запланировано 39 000 билетов. Подчеркнем, что их цена варьируется от 500 рублей до 3000. Соответственно, так как это не рядовой матч чемпионата, а встреча национальных сборных, то и культурная программа организаторами продумана до мелочей:

«Много будет активностей в непосредственной близости от арены. Будет выступать группа «Корни». И соответственно, будет очень много активностей от наших партнеров, от партнеров РФС. Готовим и некую церемонию открытия – держим в секрете пока. Это будет большое предматчевое шоу», – сказал Леонов.

Министр спорта подчеркнул, что буквально сегодня был согласован некий сюрприз для болельщиков, который они увидят в конце матча. Спортивный чиновник предпочел пока обойтись без имен, но отметил, что это будет «неожиданный для всех подарок». И дал свой прогноз на предстоящую встречу:

«Хочу, чтоб победила сборная России. Это нормально. Хочется, чтобы была красивая игра, чтобы было побольше голов. Потому что в футболе, когда 1:0 или 0:0 – это не то. А когда идет более открытый футбол, это нравится людям. Но все-таки это товарищеский матч – наверное, будут какие-то эксперименты, какие-то задачи у той и другой команды. Надеемся на красивый футбол, большой счет и на победу нашей сборной», – подытожил Леонов.

А председатель Спорткомитета города Казани Линар Гарипов отметил, что для всех болельщиков будут организованы шаттлы в день матча:

«Шаттлы будут работать со стороны станции метро «Козья Слобода», со стороны «Проспекта Победы» – для тех, кто приезжает на матч, и тех, кто уезжает с матча», – сказал Гарипов.

Министр спорта подчеркнул, что буквально сегодня был согласован некий сюрприз для болельщиков, который они увидят в конце матча Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Как мы готовы ко встрече Ирана?

Как мы уже написали выше, сборная Ирана по футболу прилетит в столицу Татарстана в субботу. И самое время напомнить вам немного об их регалиях. Во-первых, и это, наверное, самое важное, они участники последнего чемпионата мира. Во-вторых, в рейтинге ФИФА идут на 22-м месте. Для сравнения: сборная России располагается лишь на 39-м. Но, как мы понимаем, все в силу обстоятельств и временного отстранения.

В отличие от нашей сборной, иранцы решили остановиться в отеле. Но и для них организаторы приготовили культурные развлечения. Правда, насколько сами футболисты будут на это настроены – большой вопрос:

«Мы отрабатываем этот вопрос с представителями Ирана. Все-таки у них основной принцип – спортивный. Но мы в любом случае предлагаем им и посещение, и общение с диаспорой. Они приедут в субботу, и мы в рабочем порядке обсудим. Возможно, что-то сделаем в воскресенье – понедельник», – сказал Леонов.

Тут стоит подчеркнуть, что предыгровая тренировка обеих сборных пройдет на поле базы «Рубина» в понедельник. И как подметил Леонов, в руководстве казанского клуба были рады такому соседству.

Добавим, что матч Россия – Иран пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.