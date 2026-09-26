В Казани ограничат продажу алкоголя 29 сентября

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В Казани 29 сентября ограничат розничную продажу алкогольной продукции в связи с проведением международного товарищеского матча между национальными сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Ограничение будет действовать на определенных территориях города, а также в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение предусмотрено для продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

В перечень территорий, где вводится ограничение, вошли район ГСК «Спутник», улица Академика Лаврентьева, Детский парк, район «Континент» и улица Нечаева.

Границы зоны проходят по проспекту Амирхана от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской, далее по Чистопольской до улицы Адоратского, по Адоратского до улицы Лаврентьева, затем по Лаврентьева вдоль дворовых территорий до дома №10 на улице Гаврилова. Далее граница проходит по обводному мосту 3-й транспортной дамбы с охватом магазина «Мегастрой» до улицы Троицкий Лес, по Троицкому Лесу и вдоль края водной акватории реки Казанки до проспекта Амирхана.