В селе Державино Лаишевского района завершили расчистку нижнего пруда

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В Лаишевском районе завершены работы по расчистке нижнего пруда села Державино в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Работы велись с 2023 года в рамках федеральной госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». За четыре года расчищен пруд площадью 9,4 га. Изъято более 120 тыс. кубометров донных отложений, что сравнимо с 13 пятиэтажными домами. Также проведено крепление откосов посевом трав – это биологический метод защиты грунта от водной и ветровой эрозии.

«Благодаря поддержке Росводресурсов в 2021-2022 гг. сначала был расчищен верхний пруд в селе Державино. В 2023 году мы приступили к расчистке уже нижнего водоема. Работы завершены с опережением. Благодаря экореабилитации пруд полностью восстановился. Для местных жителей мы вернули их любимое место отдыха», – отметил заместитель министра экологии Ильнур Насретдинов.

Работы выполнены компанией «Татмелиорация». Объем финансирования составил более 36 млн рублей.

«Пруд для нашего поселения очень важен: к нам приезжают рыбачить и гости, и сами жители. В свое время он обмелел, но сейчас виден результат – вернулась рыба. Водоем также необходим для противопожарной безопасности и полива огорода, если отключают воду», – рассказала глава Державинского сельского поселения Исламия Камалиева.

Этот объект – часть масштабной программы по восстановлению водных ресурсов Республики, которая находится на контроле Раиса Татарстана Рустама Минниханова. По его инициативе внедряются передовые практики охраны природы и развивается комплексный подход к решению экологических проблем.

«Охрана окружающей среды непосредственно влияет на качество жизни населения. Экологическое направление очень важно для любого региона, в том числе для нашего», – не раз подчеркивал Раис Татарстана.

В селе Державино экологическая работа ведется системно. Ранее здесь уже был очищен верхний пруд в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Тогда было извлечено более 180 тыс. кубометров донных отложений.