«Вы пример для других»: Метшин отметил экологические проекты СИБУРа

Как наращивать производство и при этом снижать нагрузку на природу, обсудили на Казанском международном юридическом форуме. Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин рассказал о технологиях сокращения выбросов, модернизации очистных сооружений и экологических проектах для жителей.





Почему Казань уделяет особое внимание экологии

Основной темой дискуссии стала стратегия устойчивого развития, которая объединяет три направления – экологию, социальную сферу и экономику. В Казани ее приняли в прошлом году.

Экологическое благополучие города стало одной из главных задач, поскольку нагрузка на существующую инфраструктуру растет.

«Я начинал работать в год тысячелетия Казани. Тогда 600 тонн мусора в день вывозили на полигоны, сегодня мы вывозим 1300 тонн. Изменилась морфология мусора и потребление в масштабах нашей страны. Например, полигон «Химический», который должен был проработать до 2030 года, мы закрыли еще пять лет назад», – рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По мнению Метшина, к проблемам с полигонами привело отсутствие правового регулирования в сфере отходов и их утилизации. Пока законы не успевают за происходящими изменениями, город старается улучшить экологическую ситуацию с помощью тех инструментов, которыми уже располагает.

В этом Казани помогает бизнес, и один из заметных примеров такого участия – СИБУР. Компания вкладывает в экологические проекты в Казани и Татарстане суммы, которые уже исчисляются миллиардами рублей.

СИБУР создает «зеленые заводы будущего»

Забота об экологии – часть работы по достижению национальной цели развития, отметил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «СИБУР‑РТ» Айрат Сафин. При этом бизнес, по его мнению, должен быть равноправным участником экологической политики.

«Бизнес нельзя рассматривать как давление на среду обитания, от которого государство должно защищать граждан. Бизнес – равноправный участник экологической политики. Мы все работаем на производстве, большую часть времени проводим на работе и понимаем, какую среду создаем и в какой сами живем», – подчеркнул спикер.

СИБУР работает в 20 регионах, и забота о природе, по словам Сафина, стоит на первом месте в стратегическом развитии компании. Принципы устойчивого развития уже давно включены в ее бизнес-модель. Компания планирует создавать «зеленые заводы будущего» с замкнутыми факельными системами и водооборотами. Только за неполные три года на эти цели в Казань и Нижнекамск направили 16 млрд рублей.

Производство выросло вдвое, а отходов стало вдвое меньше

Среди главных достижений последних лет – запуск производства этилена в Нижнекамске. Более 5 млрд рублей при строительстве комплекса направили на природоохранные технологии, в том числе на бездымный факел и закрытую систему водоснабжения. Сейчас на каждую тонну готовой продукции образуется 1,5 килограмма отходов – в среднем вчетверо меньше, чем на европейских производствах.

В Казани в мае этого года начала работать парогазовая установка. Для выработки электроэнергии она использует синтетический газ, который прежде сжигали на факелах. КПД установки составил 53,9% – это лучший показатель в России. Энергоэффективность выросла на 15%, а выбросы парниковых газов сократились на 3%.

Еще один проект – реконструкция очистных сооружений, которую согласовали с министерством экологии и природопользования республики. Она позволит на 10% сократить образование отходов. Ввести новые сооружения планируют к 2028 году.

«За неполные 25 лет мы приросли в производстве за счет ввода новых мощностей и за счет модернизации действующих мощностей практически в два раза, но при этом в два раза сократили массу образуемых отходов. В среднем не менее одного миллиарда наша компания направляет на природоохранные мероприятия», – отметил Сафин.

Уроки биологии на экотропах и возвращение соколов-балобанов

Помимо экологических проектов на производстве, СИБУР занимается просвещением. Его программа «Твои зеленые привычки» победила в конкурсе просветительских экологических проектов. Через семейные экофестивали, уроки, мастер-классы и экскурсии компания знакомит жителей с осознанным потреблением и помогает сделать его частью повседневной жизни. За несколько лет состоялось 55 таких мероприятий, в которых участвовали более 45 тыс. казанцев.

За последние три года компания открыла три экотропы – «Лисы», «Ежа» и «Зяблика». Маршруты проложены по границе санитарно-защитной зоны предприятия. Здесь специалисты Академии наук Татарстана насчитали 800 видов растений и животных, из которых 70 занесены в Красную книгу.

«Теперь дети из Кировского и Московского районов уроки биологии проходят не за партой, а на экотропах, где могут соприкоснуться с природой», – рассказал Сафин.

Еще одно направление работы – восстановление популяции сокола-балобана, истребленного в Татарстане полвека назад. Три года назад по предложению Минэкологии птиц завезли в республику. С тех пор выросло 49 птенцов, 25 из них уже выпустили в природу.

«Вы пример для других»

Метшин поблагодарил СИБУР за то, что компания решает экологические задачи, не откладывая их на будущее. По словам мэра, такой подход побуждает и другие предприятия действовать.

«Вы пример для других. Кто‑то задумается, кто‑то начнет брать пример и реализовывать шаг за шагом. Появляется сообщество, которое идет за вами», – отметил градоначальник.

Участники форума согласились, что бизнес часто реализует экологические программы по собственной инициативе, хотя закон его к этому не обязывает. Завершая обсуждение, Метшин также поблагодарил собравшихся и подчеркнул, насколько важна ответственность предприятий за состояние окружающей среды.

Фотографии предоставлены Казанским предприятием Сибура