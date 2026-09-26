В Казани в «Кроссе нации» приняло участие рекордное количество человек

фото: Карина Ямалетдинова / "Татар-информ"

26 сентября в Казани в рамках Всероссийского дня бега состоялся ежегодный «Кросс нации». В этом году в забеге приняли участие рекордные 17 440 человек. Об этом «ТИ-Спорту» сообщил заместитель председателя комитета физической культуры и спорта Казани Ришат Ибатуллин.

«Не ожидали такого большого количества людей, мы очень рады. В том году участников было меньше, 16 тысяч. Большую роль сыграла хорошая погода, столько семей, детей, спортсменов. Даже после окончания кросса никто не расходится», – рассказал Ибатуллин.

Мероприятие прошло сразу на двух площадках соответственно уровню подготовки участников: в молодежном экстрим-парке «УРАМ» кросс пробежали любители, ветераны и семьи, а на стадионе «Локомотив» в Юдино – профессиональные спортсмены.

В экстрим-парке «УРАМ» программа началась с общей зарядки, которую провели бронзовая призерка чемпионата России по многоборью Юлиана Фещенко и бронзовая призерка Игр стран БРИКС Рамиля Валитова. После этого участники вышли на старт семейных и массовых забегов.

Одним из центральных событий стал массовый забег на 2000 метров по Кремлевской набережной. Профессиональные спортсмены бежали дистанции в 2, 4, 6, 8 и 12 километров на стадионе «Локомотив». Победителей дистанций награждали грамотами, медалями и кубками.

В рамках «Кросса нации» также состоялся благотворительный забег совместно с фондом «Добрая Казань». В нем приняли участие 50 детей с разными нозологиями. Преодолеть дистанцию детям помогали спортсмены из профессиональных казанских клубов: из регбийного клуба «Стрела», флорбольного клуба «Ирбис» и БК «УНИКС».

Одним из самых заметных участников благотворительного забега стал 14-летний Тимур Перцев. Несмотря на особенности здоровья, он преодолел 200-метровую дистанцию и своим поступком вдохновил окружающих.

«Это своего рода выход из зоны комфорта: даже небольшое расстояние важно пройти, несмотря на сложности. Потому что именно эти сложности укрепляют. После них появляется еще больше вдохновения и желания работать дальше, двигаться вперед», – рассказала мама Тимура, Евгения.

В следующем году организаторы не планируют менять локацию «Кросса нации», поскольку считают ее максимально удачной и удобной для участников забега. А главной задачей на следующий кросс организаторы ставят привлечение как можно большего количества новых бегунов и создание для них еще более комфортных условий.

«У нас цель одна – увеличение количества занимающихся систематически спортом. И сегодняшний забег доказал, что мы на правильном пути», – объявил Ибатуллин.

Напомним, что «Кросс нации» проводится ежегодно с 2004 года. По количеству участников и географии проведения мероприятие является одним из самых массовых спортивных стартов страны. В прошлом году в Казани участие в забеге приняли 16 170 человек.

Автор: Карина Ямалетдинова