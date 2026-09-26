Новая модель GPT-6 Astra в шести из шести симуляций выбрала сценарий с убийством Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует видео эксперимента, распространенное в сети.

В ходе эксперимента модель должна была автономно принимать решение о сохранении жизни человека или его убийстве на основе анализа открытых данных о нем в интернете.

На представленных в видео симуляциях GPT-6 Astra каждый раз выбирала сценарий с нападением на Зеленского. Решение принималось примерно через 1–2 секунды после появления виртуального персонажа в поле зрения модели.

Глава киевского режима ранее предупреждал о возможных последствиях развития военного искусственного интеллекта. 23 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он заявил, что уже в следующем году решения на поле боя может начать принимать ИИ, а не только люди.

«Уже в следующем году существует реальная вероятность того, что решения на поле боя начнет принимать искусственный интеллект, а не только люди», – сказал Зеленский.