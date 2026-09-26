Новый выпуск «Традиций на тарелке» про мордовские блюда сняли в ЦУМе

«Татар-информ» начал сотрудничество с Центром уникального мастерства (ЦУМ). Съемки совместного проекта информационного агентства и Дома дружбы народов Татарстана «Традиции на тарелке» проходят на современной кухне ЦУМа.

Ведущая Айсылу Кашапова и руководитель национально-культурной автономии мордвы РТ, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов РТ Наталья Сабитова приготовили традиционные мордовские блюда, поговорили о национальной кухне, сохранении культурных традиций и деятельности мордовской национально-культурной автономии в Татарстане.

«Сотрудничество с Центром уникального мастерства еще раз подтверждает значимость и востребованность проекта „Традиции на тарелке“. Кухня ЦУМа – прекрасная современная площадка с профессиональным оборудованием, которая идеально подходит для наших съемок. Благодарю Ранко Славковича за предложение принять проект на площадке Центра и за поддержку нашей инициативы», – сказала ведущая Айсылу Кашапова.

ЦУМ предоставил для съемок помещение и оказывает проекту организационную поддержку. Сотрудничество двух площадок закономерно: «Традиции на тарелке» и Центр уникального мастерства объединяет общая задача – сохранение и популяризация культурного наследия народов. ЦУМ занимается этим через развитие и поддержку традиционных ремесел, а проект «Традиции на тарелке» – через национальную кухню и знакомство зрителей с кулинарными традициями разных народов.