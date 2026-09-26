В ГД заявили, что УК не обязаны отвечать на обращения жильцов в домовых чатах

Управляющие компании не обязаны отвечать на обращения жильцов в домовых чатах, поскольку юридически значимые обращения и сроки ответа привязаны к государственной информационной системе ЖКХ и ее чат-боту. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Как пояснил парламентарий, правила общения в домовом чате разъяснены в письме Минстроя России от 25 марта 2026 года, согласно которому домовой чат – это канал общения, а не официального приема обращений. По словам депутата, если УК выступает администратором чата, она также вправе сама устанавливать правила модерации и порядок общения в нем.

Кошелев отметил, что отдельной обязанности отвечать именно в домовом чате у управляющих компаний нет. Обязанность информационного взаимодействия с жителями у них есть, но она реализуется через ГИС ЖКХ и специальный сервис чат-бот ГИС ЖКХ, а не через домовой чат как таковой. Юридически значимые обращения и сроки ответа привязаны к системе.

Он уточнил, что если обращение поступило через ГИС ЖКХ, то управляющая компания рассматривает его по закону и в рамках своей компетенции.