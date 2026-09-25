Татарстан – в лидерах заявочной кампании «Знание.Премии»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Республика Татарстан вошла в десятку лидеров заявочной кампании «Знание.Премия – 2026». В общей сложности она собрала 14 тыс. заявок из всех регионов России и 47 зарубежных стран, сообщает пресс-служба общества «Знание».

На награду претендуют 298 просветителей из Татарстана – это 3-е место по Приволжскому федеральному округу и 8-е – в целом по России. Больше всего заявок от республики подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере „Обучение и наставничество“», «За вклад в просвещение в сфере „Культура и искусство“».

В частности, в номинации «За вклад в сохранение единства народов России» РТ представляет Маринэ Хухунашвили, директор Многонациональной воскресной школы Вахитовского района Казани – единственного в России учреждения с 26 национальными отделениями, где 560 детей и взрослых изучают родные языки, фольклор и хореографию 175 народов Татарстана. В 2025 и 2026 годах школа провела диктанты на родных языках 20 национальностей, проект «Уроки дружбы и согласия» с охватом более 50 тыс. школьников и республиканский фестиваль воскресных школ. В танцевальном ансамбле «Дагестан» вместе занимаются дети 14 национальностей. Опыт школы изучается в более чем 20 регионах России.

В номинации «За вклад в просвещение в сфере „Культура и искусство“» заявлен проект «Лекторий» Национальной библиотеки Республики Татарстан. В 2025 и 2026 годах библиотека провела 290 лекций о литературе, философии, лингвистике и науке совместно с КФУ, КНИТУ-КАИ, МГУ, МГИМО, ВШЭ и РАН, а также ежегодный образовательный марафон ко Дню науки 8 февраля. Проект собрал свыше 16 тыс очных слушателей и в 2026 году провел в честь Дня науки 16 отдельных мероприятий – лекций, дискуссий и показов фильмов.

«Участники со всей России получают поддержку своих просветительских проектов от регионального руководства и новые предложения о сотрудничестве. Прямо сейчас наши эксперты отбирают новых претендентов на звание просветителей и просветительских проектов года, и мы с нетерпением ждем результатов», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

До ноября экспертный совет отберет шорт-лист премии в 17 номинациях. Номинанты пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед почетным жюри. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2027 году.

Кроме того, по всей стране пройдут региональные церемонии награждения «Знание.Премии»: в каждом субъекте РФ определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий – вклад в просветительскую деятельность своего региона. Победители получат наградные кубы «Знание.Премии».

Шестой сезон проекта «Знание.Премия» проходит при поддержке генерального информационного партнера – информационного агентства России ТАСС, стратегического информационного партнера – медиахолдинга Rambler&Co, официального информационного партнера – издательского дома «Аргументы и факты», мультимедийного информационного партнера – онлайн-издания LIFE.

Информационными партнерами выступили медиахолдинг РГ Медиа, медиахолдинг «ФедералПресс», медиагруппа «Комсомольская правда», МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда» и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).