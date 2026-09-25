Медведев: «Единая Россия» достигла поставленных на выборах целей

«Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме нового созыва, что на 25 больше результата предыдущего созыва. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

140 депутатов избраны по федеральному списку, еще 209 – по одномандатным округам. Таким образом, фракция партии получила конституционное большинство в нижней палате парламента.

«Итоговые цифры показывают, что «Единая Россия» смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой в этом электоральном цикле. Но самое главное – это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович, когда выступал на Съезде, доверие – исключительно важная ценность. Партия остается партией Президента страны, ведущей политической силой нашего общества, и такой статус – огромная честь», – акцентировал Дмитрий Медведев.

По словам председателя партии, значительный вклад в результат внесли участники избирательной кампании. Он также отметил обновление состава «Единой России» и привлечение новых политиков.

Медведев отметил, что избирательная кампания в Госдуму впервые проходила в условиях боевых действий и специальной военной операции. Он также заявил о попытках противников помешать проведению голосования.

«Ракетные обстрелы, массированные налеты беспилотников, террористические акты, атаки на электронные ресурсы, угрозы, запугивания. Наши противники здесь не гнушались ничем, вы все это отлично видели. Это продолжалось вплоть до последнего дня голосования», – сказал он.

По словам Медведева, явка на выборах составила почти 60%, или 62 млн человек.

«Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам. Беспрецедентным получился и уровень голосования», – подчеркнул председатель партии.

Отдельно Медведев остановился на кадровом обновлении партии и вовлечении в политику ветеранов специальной военной операции.

«Мы наглядно показали, что партия работает как единое целое, в качестве сплоченной, целеустремленной команды, не боится обновления своих рядов и активно включает в свой состав самых достойных», – сказал он.

Медведев заявил, что главной целью партии остается создание благополучного, развитого и стабильного общества. По его словам, в ближайшее время депутатам предстоит разработать нормативную базу для новой Народной программы и принять бюджет на следующие годы.

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сообщил, что выборы прошли в соответствии с законом. По его словам, более 270 тыс. соотечественников проголосовали за рубежом.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил работу региональных отделений «Единой России».

«Каждый внес лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы единая команда, команда Президента. И в этот непростой для страны момент работать по-другому мы просто не могли. Поэтому хочу всех поблагодарить за огромный труд в очень непростое время», – сказал он.

Член Генсовета партии, депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов назвал совместное заседание важным итогом избирательной кампании.

«Исторический результат, с которым «Единая Россия» сформировала конституционное большинство, – это не просто политический успех. Это беспрецедентный уровень доверия и одновременно колоссальная ответственность перед миллионами наших граждан, поддержавших партийный курс. Избирательная кампания проходила в уникальных, непростых исторических условиях. Как отметил Секретарь Генсовета Владимир Владимирович Якушев, все региональные отделения сработали как единая команда Президента. Мы в Татарстане и Казани это остро чувствовали на каждой встрече с избирателями. Жители ждут от нас системной, ежедневной защиты интересов и выполнения намеченных планов», – подчеркнул он.

По согласованию с президентом России Владимиром Путиным Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. На должность первого заместителя председателя нижней палаты предложена Ирина Яровая, еще 20 парламентариев – на должности заместителей.

«Ключевой итог заседания – все кадровые предложения по руководству Государственной Думы, фракции партии и ключевых комитетов подчинены одной жесткой логике: безусловному исполнению Народной программы. Мы не даем пустых обещаний. Каждое наше решение на муниципальном, региональном или федеральном уровнях должно быть подкреплено реальным результатом для людей. Поддержка кандидатуры Вячеслава Викторовича Володина на пост Председателя Госдумы, предложенная Президентом, гарантирует преемственность, стабильность и высокий профессионализм законодательной власти. Как депутат Казанской городской Думы и член Генерального совета партии, я вижу главную задачу в том, чтобы оперативно синхронизировать федеральную повестку с муниципальными наказами. Нам предстоит большая пятилетка плотной, ответственной работы. Люди сплотились вокруг сильного лидера и сильной страны, и мы обязаны полностью оправдать их ожидания», – сказал в заключение Марсель Шарапов.

Медведев подчеркнул, что кадровые решения партии по руководству фракции, комитетов и комиссий Госдумы связаны с реализацией Народной программы «Единой России».

«Уверен, усилия всей фракции и руководства Государственной Думы, руководителей комитетов и комиссий будут направлены на исполнение нашего программного документа», – заключил он.