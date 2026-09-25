Чистопольский район передал Лисичанску 600 метров сетки-рабицы

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Из Татарстана в Лисичанск доставили 600 метров сетки-рабицы и крепежные элементы для защиты инфраструктурных объектов подшефного Татарстану города. Гуманитарную колонну сопровождал глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Груз для города сформировали по адресной заявке при участии предпринимательского сообщества района. Отдельно для военнослужащих из Чистопольского района доставили строительные материалы, генераторы, моторные масла и расходные материалы, запчасти для транспорта и техники, а также адресные посылки от родных и близких. После Лисичанска колонна направилась в Донецкую Народную Республику с грузом для военнослужащих.