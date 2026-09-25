Чистопольский район передал Лисичанску 600 метров сетки-рабицы
Из Татарстана в Лисичанск доставили 600 метров сетки-рабицы и крепежные элементы для защиты инфраструктурных объектов подшефного Татарстану города. Гуманитарную колонну сопровождал глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.
Груз для города сформировали по адресной заявке при участии предпринимательского сообщества района. Отдельно для военнослужащих из Чистопольского района доставили строительные материалы, генераторы, моторные масла и расходные материалы, запчасти для транспорта и техники, а также адресные посылки от родных и близких. После Лисичанска колонна направилась в Донецкую Народную Республику с грузом для военнослужащих.