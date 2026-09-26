news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 26 сентября 2026 12:48

Минниханов наградил профессора Дуба Международной премией Туполева

Читайте нас в

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Международной премии имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2026 году.

Лауреатом премии стал Алексей Дуб – первый заместитель генерального директора акционерного общества «Росатом Наука», научный руководитель приоритетного научно-технологического направления развития Госкорпорации «Росатом», доктор технических наук, профессор. Ему присвоено звание «Лауреат Международной премии имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук».

#Рустам Минниханов #премия #указ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Термы на Кабане и медцентры в Нижнекамске: какие проекты появятся в Татарстане

Термы на Кабане и медцентры в Нижнекамске: какие проекты появятся в Татарстане

25 сентября 2026

Житель Липецка получил срок за передачу Украине фотографий поезда ВС РФ

25 сентября 2026
Новости партнеров