Минниханов наградил профессора Дуба Международной премией Туполева
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Международной премии имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2026 году.
Лауреатом премии стал Алексей Дуб – первый заместитель генерального директора акционерного общества «Росатом Наука», научный руководитель приоритетного научно-технологического направления развития Госкорпорации «Росатом», доктор технических наук, профессор. Ему присвоено звание «Лауреат Международной премии имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук».