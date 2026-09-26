Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александаром Вучичем. Беседа состоялась по инициативе сербской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Вучич поздравил российского лидера с проведением выборов в Государственную думу. Президенты также обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений, в том числе сотрудничество в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении.

Сербский лидер поблагодарил Россию за оказываемую помощь, в том числе за содействие в тушении лесных пожаров.

Главы государств затронули актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию вокруг украинского конфликта и положение на Балканах. В частности, они отметили необходимость сохранения Дейтонской архитектуры в Боснии и Герцеговине и обеспечения легитимных прав и интересов Республики Сербской.

Вучич также рассказал Путину об итогах участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проинформировал о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии.

«С обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы», – говорится в сообщении Кремля.