Министерство финансов РФ поддержало повышение лимитов выплат по ОСАГО

Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Иван Чебесков.

По его словам, лимит выплат обсуждается уже несколько лет. Он отметил, что ведомство поддерживает повышение лимита в первую очередь по выплате за вред жизни или здоровью. Об этом Чебесков сказал на полях Мосфинфорума.

Собеседник агентства обратил внимание, что за этим возможным шагом стоит чувствительный вопрос о страховых тарифах.

Лимиты выплат по ОСАГО – это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в ДТП. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч – за вред жизни и здоровью людей.

Власти и страховое сообщество давно обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку часто ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов. Кроме того, в других видах страхования выплаты в части возмещения вреда здоровью и жизни уже сейчас выше.

Всероссийский союз страховщиков предлагал повысить лимиты до миллиона рублей за ущерб имуществу и до двух миллионов – за вред жизни и здоровью.