Скажи деменции нет: более двух тысяч россиян проверили мозг в «Пятерочке»

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

В магазинах «Пятерочка» более двух тысяч человек прошли бесплатную диагностику ранних нарушений памяти и других когнитивных расстройств в рамках всероссийской акции «Деменция.net». Социальный проект на базе «Центров местного сообщества» был запущен год назад в пилотном формате, а уже этой осенью охватил 31 регион страны.

Период проведения информационно-профилактической акции приурочен к Международному дню борьбы с болезнью Альцгеймера и Всемирному месяцу осведомленности о когнитивном здоровье. С 18 по 21 сентября на территории магазинов «у дома» было организовано 35 специализированных зон для первичного скрининга. Желающие проходили экспресс-тестирование, получали рекомендации по сохранению памяти и алгоритм действий на случай выявления симптомов. Всего состоялось около 2,4 тыс. диагностических сессий.

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

Как отмечают представители проекта «Деменция.net», расширение географии акции до федерального масштаба стало очень важным шагом. Люди старшего поколения часто избегают разговоров о нарушениях памяти и откладывают визит к врачу. Главная задача подобных инициатив – снять психологический барьер, вовремя заметить тревожные сигналы и оказать близким необходимую поддержку.

Актуальность проблемы подкрепляется мировой статистикой. По данным ВОЗ, когнитивные нарушения диагностированы более чем у 55 млн человек на планете (около 5–6% людей старше 65 лет), а к 2050 году эта цифра может достигнуть 152 млн. Эксперты подчеркивают, что до 45% случаев деменции можно отсрочить или предотвратить с помощью своевременной профилактики.

Диагностические зоны работали в магазинах Барнаула, Брянска, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Калининграда, Калуги, Кирова, Краснодара, Красноярска, Кургана, Липецка, Магнитогорска, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Рязани, Саранска, Саратова, Смоленска, Уфы, Чебоксар, Челябинска и Ярославля.

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

Профилактика возрастных изменений требует комплексного подхода, включающего не только диагностику, но и умственные нагрузки, физическую активность и правильный рацион. Для этого торговая сеть при экспертной поддержке «Деменция.net» и НИМЦ «Геронтология» разработала специальную опцию в мобильном приложении «Пятерочки» – «Полезная корзина для вашего мозга». В список вошли продукты, богатые Омега-3, микроэлементами и витаминами: овощи, цельнозерновые крупы, орехи и рыба. Цифровая подборка останется в приложении на постоянной основе.

Проект «Центры местного сообщества» реализуется с 2021 года в партнерстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». ЦМС действует в 5 тыс. магазинов 68 регионов страны и входит в программу устойчивого развития «Пятерочка с заботой». Инициатива направлена на развитие культуры добрососедства и помогает реализовывать социальные инициативы жителей.