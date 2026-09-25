Скажи деменции нет: более двух тысяч россиян проверили мозг в «Пятерочке»
В магазинах «Пятерочка» более двух тысяч человек прошли бесплатную диагностику ранних нарушений памяти и других когнитивных расстройств в рамках всероссийской акции «Деменция.net». Социальный проект на базе «Центров местного сообщества» был запущен год назад в пилотном формате, а уже этой осенью охватил 31 регион страны.
Период проведения информационно-профилактической акции приурочен к Международному дню борьбы с болезнью Альцгеймера и Всемирному месяцу осведомленности о когнитивном здоровье. С 18 по 21 сентября на территории магазинов «у дома» было организовано 35 специализированных зон для первичного скрининга. Желающие проходили экспресс-тестирование, получали рекомендации по сохранению памяти и алгоритм действий на случай выявления симптомов. Всего состоялось около 2,4 тыс. диагностических сессий.
Как отмечают представители проекта «Деменция.net», расширение географии акции до федерального масштаба стало очень важным шагом. Люди старшего поколения часто избегают разговоров о нарушениях памяти и откладывают визит к врачу. Главная задача подобных инициатив – снять психологический барьер, вовремя заметить тревожные сигналы и оказать близким необходимую поддержку.
Актуальность проблемы подкрепляется мировой статистикой. По данным ВОЗ, когнитивные нарушения диагностированы более чем у 55 млн человек на планете (около 5–6% людей старше 65 лет), а к 2050 году эта цифра может достигнуть 152 млн. Эксперты подчеркивают, что до 45% случаев деменции можно отсрочить или предотвратить с помощью своевременной профилактики.
Диагностические зоны работали в магазинах Барнаула, Брянска, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Калининграда, Калуги, Кирова, Краснодара, Красноярска, Кургана, Липецка, Магнитогорска, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Рязани, Саранска, Саратова, Смоленска, Уфы, Чебоксар, Челябинска и Ярославля.
Профилактика возрастных изменений требует комплексного подхода, включающего не только диагностику, но и умственные нагрузки, физическую активность и правильный рацион. Для этого торговая сеть при экспертной поддержке «Деменция.net» и НИМЦ «Геронтология» разработала специальную опцию в мобильном приложении «Пятерочки» – «Полезная корзина для вашего мозга». В список вошли продукты, богатые Омега-3, микроэлементами и витаминами: овощи, цельнозерновые крупы, орехи и рыба. Цифровая подборка останется в приложении на постоянной основе.
Проект «Центры местного сообщества» реализуется с 2021 года в партнерстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». ЦМС действует в 5 тыс. магазинов 68 регионов страны и входит в программу устойчивого развития «Пятерочка с заботой». Инициатива направлена на развитие культуры добрососедства и помогает реализовывать социальные инициативы жителей.