Приключения Азмуна в России: как сборную Ирана по футболу встретили в Казани

Сегодня в Казань прилетел соперник сборной России по товарищескому матчу – Иран. В аэропорту их встречать не разрешили, поэтому журналисты ожидали гостей около отеля. В каком настроении соперник прилетел в столицу Татарстана и есть ли среди игроков Сердар Азмун – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: minsport.tatarstan.ru

Общение с Владимиром Леоновым

Этот день должен был стать чем-то историческим для нашего города. Спустя пять лет в Казань снова приехал большой футбол национальных сборных. Тогда, в октябре 2021 года, это была Словакия в отборе к чемпионату мира. Сейчас это Иран в товарищеском, но значимом матче. И пока гости добирались из аэропорта до отеля, журналисты на месте встречи уже готовились «допрашивать» министра спорта республики Владимира Леонова.

Он, кстати, сразу отметил солнечную погоду на улице и с надеждой пробросил: «Хоть бы такая погода была и следующие три дня». Еще из важного: главный спортивный человек Татарстана отметил, что матч перенесен на полчаса и начнется в 19:00. Как стало известно, об этом попросил Первый канал, который и будет транслировать игру.

Леонов подчеркнул, что культурная программа около стадиона начнется в 16:30. Собственно, в это время и откроют вход на стадион. И если помните, несколько дней назад он обещал раскрыть звезд, которые выступят в конце игры, но снова отсрочил этот момент: «ждите».

А про соперника сборной России высказался довольно комплиментарно:

«Сборная Ирана – титулованная команда. Они в тридцатке рейтинга ФИФА, достаточно грозный соперник. И несмотря на то, что матч носит товарищеский характер, футбол есть футбол. Я думаю, настрой и у них, и у нас будет очень хороший. И счет хотелось бы покрупнее», – сказал Леонов.

Владимир Леонов Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

И рассказал, что сегодня прошло еще кое-что. В центре города была растянута большая новая форма сборной России. Наша команда появится в ней впервые именно в Казани.

«Получилось очень прикольное мероприятие. Мы выбрали историческую локацию – ансамбль казанского Кремля. Это здорово. Что у сборной новая форма и что первый матч в ней они играют в Казани. А мы как раз сделали из этого некую активность. Мы сделали медийный, интересный кадр. Чуть позже мы все опубликуем», – сказал Леонов.

Азмун к нам приехал

Перед тем как автобус с игроками сборной Ирана подъехал к отелю, туда в неспешном порядке прибыли представители генконсульства страны в Татарстане. Затем отдельно тренерский штаб команды. А следом в дворовой части отеля появился и автобус с игроками. Надо сказать, что они выходили немного уставшими – что и понятно, у них была непростая дорога в столицу Татарстана.

Нас, конечно, интересовала фигура экс-игрока «Рубина», «Зенита» и «Ростова» Сердара Азмуна. Он появился из автобуса одним из последних, в кепке. Но от комментариев для прессы, как и все его партнеры, отказался. Напомним, что иранец играл в Казани с 2013 по 2016 и с 2017 по 2018 год.

Но запомнился Азмун в Казани и отвратительной историей во время своего первого ухода из казанского клуба – с 2015 по 2016 год, когда он выступал на правах аренды в «Ростове». Если помните, тогда изначальное соглашение гласило о том, что есть опция выкупа игрока. Но по истечении срока аренды Азмун не вернулся в «Рубин», а самовольно покинул расположение казанского клуба и подписал полноценный контракт с «Ростовом».

Казанский клуб тогда обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить подлинность этого «нового трудового договора», который, по версии клуба, был сфальсифицирован. В «Рубине» утверждали, что в договоре была прописана заниженная сумма отступных (2,5 млн долларов), тогда как по условиям предыдущей аренды «Ростов» мог выкупить игрока за 5,5 млн фунтов.

Сердар Азмун Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

Казанцы настаивали, что предоставление поддельного контракта было попыткой ввести в заблуждение Спортивный арбитражный суд (CAS) и нарушить регламенты ФИФА. Южане выкатили свое заявление – обвинив команду из Татарстана в клевете и нарушении чести и достоинства клуба и игрока.

В той истории наделалось много шума – привлекали даже Спортивный арбитражный суд. В ноябре 2016 года Следственный комитет по Республике Татарстан начал доследственную проверку по заявлению «Рубина». Однако, по официальным данным, по итогам проверки уголовное дело так и не возбудили.

После этого Азмун снова возвращался в Казань. И, думаю, сейчас, когда он прилетел в столицу Татарстана, его точно накрыли неоднозначные чувства. Может быть, поэтому, хоть и обладая знаниями русского, он отказался пообщаться с местными журналистами. Вероятно, все «скажет» на поле.

Ну а мы увидим, получится ли у него это или нет, во вторник на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.