Приключения Азмуна в России: как сборную Ирана по футболу встретили в Казани
Иранские надежды: как сборная Ирана долетела в столицу Татарстана
Сегодня в Казань прилетел соперник сборной России по товарищескому матчу – Иран. В аэропорту их встречать не разрешили, поэтому журналисты ожидали гостей около отеля. В каком настроении соперник прилетел в столицу Татарстана и есть ли среди игроков Сердар Азмун – в материале «ТИ-Спорта».
Общение с Владимиром Леоновым
Этот день должен был стать чем-то историческим для нашего города. Спустя пять лет в Казань снова приехал большой футбол национальных сборных. Тогда, в октябре 2021 года, это была Словакия в отборе к чемпионату мира. Сейчас это Иран в товарищеском, но значимом матче. И пока гости добирались из аэропорта до отеля, журналисты на месте встречи уже готовились «допрашивать» министра спорта республики Владимира Леонова.
Он, кстати, сразу отметил солнечную погоду на улице и с надеждой пробросил: «Хоть бы такая погода была и следующие три дня». Еще из важного: главный спортивный человек Татарстана отметил, что матч перенесен на полчаса и начнется в 19:00. Как стало известно, об этом попросил Первый канал, который и будет транслировать игру.
Леонов подчеркнул, что культурная программа около стадиона начнется в 16:30. Собственно, в это время и откроют вход на стадион. И если помните, несколько дней назад он обещал раскрыть звезд, которые выступят в конце игры, но снова отсрочил этот момент: «ждите».
А про соперника сборной России высказался довольно комплиментарно:
«Сборная Ирана – титулованная команда. Они в тридцатке рейтинга ФИФА, достаточно грозный соперник. И несмотря на то, что матч носит товарищеский характер, футбол есть футбол. Я думаю, настрой и у них, и у нас будет очень хороший. И счет хотелось бы покрупнее», – сказал Леонов.
И рассказал, что сегодня прошло еще кое-что. В центре города была растянута большая новая форма сборной России. Наша команда появится в ней впервые именно в Казани.
«Получилось очень прикольное мероприятие. Мы выбрали историческую локацию – ансамбль казанского Кремля. Это здорово. Что у сборной новая форма и что первый матч в ней они играют в Казани. А мы как раз сделали из этого некую активность. Мы сделали медийный, интересный кадр. Чуть позже мы все опубликуем», – сказал Леонов.
Азмун к нам приехал
Перед тем как автобус с игроками сборной Ирана подъехал к отелю, туда в неспешном порядке прибыли представители генконсульства страны в Татарстане. Затем отдельно тренерский штаб команды. А следом в дворовой части отеля появился и автобус с игроками. Надо сказать, что они выходили немного уставшими – что и понятно, у них была непростая дорога в столицу Татарстана.
Нас, конечно, интересовала фигура экс-игрока «Рубина», «Зенита» и «Ростова» Сердара Азмуна. Он появился из автобуса одним из последних, в кепке. Но от комментариев для прессы, как и все его партнеры, отказался. Напомним, что иранец играл в Казани с 2013 по 2016 и с 2017 по 2018 год.
Но запомнился Азмун в Казани и отвратительной историей во время своего первого ухода из казанского клуба – с 2015 по 2016 год, когда он выступал на правах аренды в «Ростове». Если помните, тогда изначальное соглашение гласило о том, что есть опция выкупа игрока. Но по истечении срока аренды Азмун не вернулся в «Рубин», а самовольно покинул расположение казанского клуба и подписал полноценный контракт с «Ростовом».
Казанский клуб тогда обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить подлинность этого «нового трудового договора», который, по версии клуба, был сфальсифицирован. В «Рубине» утверждали, что в договоре была прописана заниженная сумма отступных (2,5 млн долларов), тогда как по условиям предыдущей аренды «Ростов» мог выкупить игрока за 5,5 млн фунтов.
Казанцы настаивали, что предоставление поддельного контракта было попыткой ввести в заблуждение Спортивный арбитражный суд (CAS) и нарушить регламенты ФИФА. Южане выкатили свое заявление – обвинив команду из Татарстана в клевете и нарушении чести и достоинства клуба и игрока.
В той истории наделалось много шума – привлекали даже Спортивный арбитражный суд. В ноябре 2016 года Следственный комитет по Республике Татарстан начал доследственную проверку по заявлению «Рубина». Однако, по официальным данным, по итогам проверки уголовное дело так и не возбудили.
После этого Азмун снова возвращался в Казань. И, думаю, сейчас, когда он прилетел в столицу Татарстана, его точно накрыли неоднозначные чувства. Может быть, поэтому, хоть и обладая знаниями русского, он отказался пообщаться с местными журналистами. Вероятно, все «скажет» на поле.
Ну а мы увидим, получится ли у него это или нет, во вторник на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.