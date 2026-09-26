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Происшествия 26 сентября 2026 12:14

На месторождении в Якутии произошел взрыв, есть погибшие

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В Якутии на Эльгинском месторождении произошел взрыв, погибли люди. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«26 сентября при производстве сварочных работ на резервной насосной станции произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие. Обстоятельства устанавливаются», – говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что вероятной причиной взрыва стала разгерметизация резервуара для воды насосной станции. Возбуждено уголовное дело.

#Якутия #взрыв шахты
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