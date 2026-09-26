«Праздник труда и таланта»: в Казани прошла ярмарка «Город мастеров»

Ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров» собрала сегодня на одной площадке тысячи изделий и тонны продукции, произведенной школьниками и студентами колледжей Татарстана. Подробнее - в репортаже «Татар-информа».





«Более 60 процентов выпускников школ отдают предпочтение колледжам»

Очередная Республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров» прошла сегодня в столице Татарстана на площадке агропарка «Казань». Главная отличительная особенность этой ярмарки в том, что представляемая на ней продукция выращивается и изготавливается студентами колледжей и техникумов, а также школьниками.

Одним из сегодняшних гостей «Города мастеров» стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Ярмарка в Агропромышленном парке – настоящий праздник труда, таланта и мастерства. Щедрые дары полей, уникальные изделия технического творчества – все это результат искренней любви к своему делу и глубоких знаний, которые дают наши колледжи и техникумы», – заявил он в своем приветственном слове.

Раис РТ подчеркнул, что выставка наглядно демонстрирует, как среднее профессиональное образование набирает новую силу в Татарстане. Так, более 60 процентов выпускников школ отдают предпочтение именно колледжам, а общий контингент студентов превысил 100 тыс. человек. В прошлом году учреждения профобразования выпустили свыше 23 тысяч специалистов, более 90 процентов из них трудоустроились по полученной специальности.

Рустам Минниханов: «Отрадно видеть рост интереса к рабочим, аграрным и инженерным специальностям»

«Отрадно видеть рост интереса к рабочим, аграрным и инженерным специальностям. Именно люди труда – основа экономики и благополучия Татарстана. Крайне важно, чтобы наши студенты учились в условиях, соответствующих самым высоким стандартам. За последние годы приведены в порядок более 150 учебных корпусов и общежитий, закуплено передовое оборудование», – отметил Минниханов.

«На ярмарку-выставку приезжают не только жители Казани, но и гости из соседних регионов России»

В этом году в ярмарке приняли участие 63 профессиональные образовательные организации и 230 общеобразовательных школ из 42 муниципалитетов республики. Интересно, что в большинстве палаток и шатров зазывали гостей и презентовали продукцию ребята в национальных костюмах или, как минимум, с элементами таких костюмов.

«Каждый год в конце сентября – начале октября мы проводим ярмарку-выставку. И на нее приезжают не только жители Казани, но и гости из соседних регионов России. Наши школьники выставили здесь свою продукцию – выращенную на пришкольных участках, а также поделки, кожаные изделия, изделия из металла», – рассказал министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.

Впечатляли и масштабы реализуемой продукции: около 70 тонн овощей и фруктов, более 50 тонн зерновых, свыше 2,5 тысяч банок консервов, более 1 тонны меда. И еще около 5 тысяч изделий декоративно-прикладного творчества.

«КАМАЗ и маленькая тележка» урожая и мангалы в виде животных

Например, Сармановский район Татарстана продемонстрировал успехи студентов аграрного колледжа, доставив в Казань собранный ими урожай сельхозпродукции.

«КАМАЗ и маленькую тележку привезли сюда сегодня. И все это выращено нашими ребятами», – сообщил директор колледжа Ильфат Нигматуллин «Татар-информу».

Ярким прилавком порадовал покупателей набережночелнинский Камский государственный автомеханический техникум. Здесь можно было приобрести мангалы и мангальные принадлежности, выполненные с редким изяществом. Самыми необычными среди них оказались мангалы в виде льва и оленя.

Как рассказал нам замдиректора по учебно-производственной работе колледжа Рамиль Габутдинов, все представленные образцы были созданы студентами во время производственной практики.

Параллельно с ярмаркой прошел праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов, а также сольных артистов со всего Татарстана. Кроме того, гости ярмарки могли поучаствовать в розыгрышах подарков от сельхозпроизводителей республики.

Фотографии: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»