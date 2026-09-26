В Ростовской области 5 человек госпитализированы после атаки БПЛА

После атаки БПЛА на Ростовскую область пять человек госпитализированы, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Пять человек получили ранения в результате вражеской ночной атаки БПЛА. Пострадали – один человек в Таганроге и четверо в Азове, в том числе один ребенок в результате падения БПЛА на жилые дома. Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал Слюсарь в соцсетях.

Всего над регионом за ночь уничтожили 30 БПЛА. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, школа, дворец культуры и промышленные объекты.