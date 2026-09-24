Более 120 участников СВО и членов их семей получили помощь для бизнеса в РТ

В Татарстане в 2026 году 124 участника специальной военной операции и члена их семей получили нефинансовую господдержку для запуска и развития бизнеса. Им предоставили образовательные и консультационные услуги, сообщили в Министерстве экономики республики.

Поддержку предпринимателям оказывают Минэкономики РТ и региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ветераны СВО, которые пока не ведут предпринимательскую деятельность, могут участвовать в образовательных мероприятиях. Действующим предпринимателям доступны меры нефинансовой поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, включая консультации и обучение, продвижение и брендирование продукции, сертификацию, повышение квалификации сотрудников, а также компенсацию до 90% расходов на участие в выставках и ярмарках.

Кроме того, предприниматели могут получить консультации по системе «Честный знак» и содействие в получении статуса семейного предприятия. Для предприятий приоритетных отраслей предусмотрен более широкий набор мер поддержки. В их числе обрабатывающие производства, IT, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, креативные индустрии и экспортная деятельность.

Более 30 ветеранов СВО и членов их семей из Татарстана в этом году приступят к реализации бизнес-проектов, разработанных по итогам образовательного интенсива «СВОй бизнес» в Набережных Челнах.

Программа реализуется с 2025 года. За это время ее участниками в России стали более 1,2 тыс. человек. В рамках пятидневного интенсива они получают знания для запуска и развития бизнеса, разрабатывают бизнес-планы и начинают их реализацию при поддержке наставников.

Заявки на участие в программе принимаются через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Получить информацию о мерах поддержки бизнеса в Татарстане можно по телефону 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Минэкономики РТ.