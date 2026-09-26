В Казани на «Кроссе наций» заработала площадка по профилактике мошенничества

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском парке «Урам» во время проведения «Кросса наций» открылась интерактивная площадка «Конструктивный диалог». Она создана, чтобы проинформировать гостей мероприятия о методах, которыми пользуются мошенники в интернете, и научить участников кросса способам противодействия преступникам.

«Это только одна из наших интеграций со спортивными мероприятиями. Здесь мы в игровом формате занимаемся профилактикой экстремизма и терроризма. Мы подготовили разные игры и головоломки – через них мы рассказываем о том, как защититься от вербовки в диверсии, а также как защитить себя и свои данные от мошенников. Эти головоломки помогают развивать и критическое мышление», – рассказала молодежный помощник руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Александра Бендрик.

Так, гостям мероприятия предлагали собрать безопасный пароль из конструктора. На каждой детали были написаны разные символы, и организаторы помогали игрокам собрать наиболее безопасную комбинацию.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

С момента открытия площадки участники кросса проявляли к ней активный интерес. При этом аудитория была крайне неоднородной. Интерес к площадке активно проявляло как младшее, так и старшее поколение.

«Я считаю, что это важно – подобным образом информировать население. Такой подход к профилактике, игровой, лучше, чем просто лекции», – поделилась одна из участниц забега Мария Фролова.