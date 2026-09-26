«Миллиард.Татар» запускает эксперимент с платным доступом к части контента

Фото: © «Миллиард.Татар»

Издание «Миллиард.Татар» запускает эксперимент с платным доступом к эксклюзивным материалам, посвященным татарской диаспоре в Османской империи, Турции и Аравии, а также на другие темы.

В сообщении редакции отмечается, что первые тексты и видео уже доступны в сервисе «Дзен Премиум». При этом до декабря выйдут четыре больших статьи с переводами с турецкого и османского, архивными документами, картами и цитатами из редких источников. Вместе с ними подписчики получат доступ к видеолекциям, курсам татарского языка и документальным путешествиям, которых нет в открытом доступе.

Уже вышел первый платный лонгрид, повествующий о повседневной жизни татарской общины в столице Османской империи – Стамбуле. В частности, в тесте рассказано, где останавливались татарские паломники и студенты, как выкупали Текке казанцев у мечети «Нуруосмание» и почему некоторые мусульманские паломники предпочитали русский православный Андреевский монастырь.

Вторая статья, «Тайная Казань на священных землях: татарские шакирды и купцы в Мекке и Медине», выйдет 7 октября. Из нее читатели смогут узнать, как казанские миллионеры строили медресе в Хиджазе, почему шакирды писали жалобы в «Терджиман» на «лжедервишей» и некомпетентных преподавателей и как суфийские шейхи, включая Зайнуллу Расулева, координировали сеть между Уралом, Стамбулом и Меккой. Материал включает переводы архивных документов и свидетельств.

Третий текст, «Хамидабад, Чифтелер и пустующие земли: как казанские мухаджиры обживали Анатолию», будет опубликован в ноябре. В 1900 году на картах Османской империи появилось поселение Хамидабад, построенное казанскими мухаджирами. Статья объяснит, как переселенцы выживали в нахии Тавшанлы и императорском имении Чифтелер, а также почему отказывались от земель в Марашском санджаке. В статье будут приведены архивные протоколы и прошения.

Выход четвертого текста, «Принцевы острова, Бебек и Фатих: скрытая жизнь татарской интеллигенции в Стамбуле», намечен на декабрь. Это будет история о том, как профессора, часовщики, шоферы и бывшие дворяне делили стамбульские кварталы с армией Врангеля. Среди героев материала – адмирал Исхак Ислямов, совершивший кругосветку и чудом спасшийся от расстрела, Муса Акъегет, семья Терегуловых, а также дети оренбургских и саратовских богачей, которые просили взаймы 50 курушей на улицах Фатиха.

Переход к модели распространения контента через пейволл редакция объясняет тем, что, как показала история существования портала, бесплатные знания и информацию часть публики не ценит. В результате происходит обесценивание труда ученых, журналистов и исследователей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, первые лекции, которые организовал «Миллиард.Татар», были бесплатными. Но уже с началом реализации проекта издание столкнулось с необоснованными претензиями и просьбами. Из этого редакция сделала следующий вывод: вся информация с лекций публикуется бесплатно в разных форматах, но сами офлайн-встречи проходят за символическое вознаграждение, которое в большинстве случаев уходит принимающей площадке – музеям и культурным учреждениям.

Сейчас в качестве эксперимента портал решил, следуя примеру федеральных изданий, часть эксклюзивных материалов также размещать в формате платной подписки по символической цене. В этой рубрике будут публиковаться материалы, требующие привлечения дополнительных ресурсов – работы переводчика или специалиста по видео- и аудиомонтажу.

«Мы часто сталкиваемся с кражей нашего редакционного контента и использованием его без указания авторства. Это станет, с одной стороны, способом защиты наших прав, а с другой – социологическим барометром нашей работы: насколько она важна для читателей и кто придет нам на помощь в трудные моменты», – сказано в заявлении издания.

Помимо текстов, подписчики «Дзен Премиум» получат доступ к эксклюзивной видеотеке «Миллиард.Татар». Речь идет в том числе о курсе татарского языка с профессором РУДН Алексеем Арзамазовым, лекциях и выступлениях, документальных путешествиях.

Фото: © «Татар-информ»

Эти материалы, полагают в редакции, будут особенно интересны: