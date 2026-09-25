Три представителя Татарстана вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ

Определены финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2026. В их числе – три представителя Республики Татарстан. Народное голосование, которое повлияет на итоговый результат, уже стартовало и продлится до 15 октября, сообщает АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

В финал от региона вышли:

АНОСЛОВ «Я смогу» (категория «НКО и проекты», номинация «Код милосердия») – проект «Центр реабилитации на колесах» представляет собой мобильный реабилитационный комплекс для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе участников СВО. Руководитель проекта Марат Ильясов подчеркивает, что каждый четвертый человек с инвалидностью в стране живет на селе, поэтому фургон сам приезжает к нуждающимся и дает полный курс процедур на месте.

подчеркивает, что каждый четвертый человек с инвалидностью в стране живет на селе, поэтому фургон сам приезжает к нуждающимся и дает полный курс процедур на месте. Город Набережные Челны (категория «Территория», номинация «Муниципальное образование») – представляет комплексную систему поддержки добровольчества, СО НКО и благотворительности. В городе работают более 300 волонтерских объединений и 2 Добро.Центра, действуют муниципальные программы на 2026–2028 годы, а проект «Полевая кухня Челны – Лисичанск» с октября 2022 года ежедневно готовит горячее питание для 5 000 человек.

Ассамблея народов Татарстана (специальная номинация «Сила единства») – социальный проект «Татарстан многонациональный. Поддержим СВОих героев» объединяет национально-культурные автономии, волонтеров и жителей республики вокруг поддержки участников СВО. Участники собирают и отправляют гуманитарные грузы, включая автомобили, дроны, системы защиты от БПЛА и маскировочные сети.

«Выход сразу трех проектов из Татарстана в финал премии #МЫВМЕСТЕ – это признание огромной работы, которая ведется в республике по развитию добровольчества и поддержке социальных инициатив в рамках Национального проекта «Молодежь и дети». За каждым из этих номинантов стоят люди, которые ежедневно помогают другим: волонтеры, некоммерческие организации, неравнодушные жители. Призываю всех поддержать наших финалистов в народном голосовании», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

«Татарстан традиционно показывает высокие результаты в премии #МЫВМЕСТЕ: в прошлом сезоне казанский проект «Тылсым» АНО «Добрая Казань» стал победителем на федеральном уровне, – напомнил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин. – Сегодня у нас снова сильный состав финалистов, представляющих разные направления – от реабилитации до межнационального согласия. Их успех – результат системной поддержки добровольчества в республике».

Народное голосование проходит в специальном приложении в мессенджере МАХ по ссылке. По итогам голосования участники получат дополнительные баллы, которые войдут в итоговую оценку наряду с оценками Почетного жюри. Один из финалистов также станет победителем специальной номинации «Народное признание».

Воспитание социально ответственной личности – одна из целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.