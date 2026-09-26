Минниханов посетил ярмарку «Город мастеров» в Агропромышленном парке Казани

Ярмарку-выставку сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров» осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ярмарка традиционно расположилась на площадке агропромышленного парка Казани.

«Сегодня ярмарка в агропромышленном парке – настоящий праздник труда и таланта, мастерства. Щедрые дары полей, уникальные изделия технического творчества – все это результат искренней любви к своему делу и глубоких знаний, которые дают наши колледжи и техникумы», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что выставка наглядно показывает, как среднее профессиональное образование в Татарстане набирает новую силу. Так, более 60% выпускников школ отдают предпочтение именно колледжам, а общий контингент студентов превысил 100 тыс. человек.

«Отрадно видеть рост интереса к рабочим, аграрным и инженерным специальностям. Именно люди труда – основа экономики и благополучия Татарстана. У них есть главная опора – надежная профессия и уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнул Раис РТ.

Участие в ярмарке приняли представители 42 муниципальных районов Татарстана. Причем основную часть составляли школьники и студенты колледжей, а большая часть товаров - то, что вырастили или смастерили эти ребята.

Впечатляли и масштабы реализуемой продукции: около 70 тонн овощей и фруктов, более 50 тонн зерновых, свыше 2,5 тыс. банок консервов, более 1 тонны меда и около 5 тыс. изделий декоративно-прикладного творчества.

Параллельно с ярмаркой прошел праздничный концерт, участие в котором приняли вокальные и хореографические коллективы, а также сольные артисты со всего Татарстана.