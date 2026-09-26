«Коммерсантъ»: Акцизы на алкоголь в новом году вырастут на 6,1–6,8%

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В следующем, 2027 году акцизы на алкогольную продукцию в России вырастут на 6,1–6,8%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с проектом поправок к Налоговому кодексу РФ.

Ощутимее всего должен вырасти акциз на тихие вина – на 6,8%, до 158 рублей за один литр. Для игристых вин акциз предполагается повысить на 6,3% – до 170 рублей до один литр, а для пива крепостью до 8,6% – на 6,1%, до 35 рублей за один литр.

По словам собеседника издания, как вырастет акциз на крепкий алкоголь, пока не определено. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщило, что увеличение составит 6,6% – до 878 рублей за один литр безводного спирта в подакцизном товаре. Однако сейчас этот материал удален (сохранился на сайте портала «Финмаркет», принадлежащего агентству).

«Ъ», замечает, что рост акцизов на алкоголь окажется немного выше запланированного. В частности, предполагалось, что акциз на тихие вина в 2027-м вырастет до 154 рублей за один литр – разница составляет 2,6%. В случае пива она равняется 2,9%, а в случае игристых вин – 2,4%.

Впрочем, в любом случае это меньше, чем рост акцизов на алкоголь в текущем году – с началом 2026-го они увеличились на 8,9–31%.

Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук заявил изданию, что предложенные Министерством финансов РФ акцизы предполагают сокращение потребления алкоголя на 3–4% в 2027 году. Дело в том, что увеличение акцизов всегда приводит к падению продаж спиртного. Впрочем, по его оценке, акцизные поступления в бюджет всё равно вырастут на 3% за год.

Кроме того, фиксированная ставка акциза на нагреваемый табак, по данным источника «Ъ», в 2027 году может увеличиться на 6,5% – до 11,6 рублей за один килограмм. Аналогичным образом должны вырасти акцизы на сигареты, папиросы, сигариллы и развесной собак.

Но формула расчета акцизов на табак содержит адвалорную (зависящую от цены продукта) составляющую. В 2027 году ее размер должен остаться равным 18% (она высчитывается от максимальной розничной цены продукции).