В Верхнем Услоне в поддержку бойцов прошла ярмарка профсоюзов

Фото предоставлено Сергеем Толмацким

В центре Верхнего Услона состоялась сельскохозяйственная ярмарка, организованная профсоюзными активистами Верхнеуслонского района Татарстана. На главной площади райцентра свои товары представили первичные профорганизации местных предприятий и учреждений: свежие овощи и фрукты нового урожая, домашние соленья, мед и изделия народных промыслов.

Акция была нацелена на сбор средств для поддержки земляков, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Вся выручка от продажи продукции будет направлена на помощь военнослужащим из Верхнеуслонского района.

Ярмарку посетил руководитель муниципалитета Евгений Варакин. Он пообщался с продавцами-волонтерами и приобрел овощи и домашние заготовки, поддержав таким образом инициативу местных профсоюзов.

«Важно поддерживать наших ребят не только словом, но и делом. Я горжусь нашими земляками. С самого начала специальной военной операции они помогают фронту всем миром. К волонтерскому движению подключились все без исключения сельские поселения. Это действительно общее дело, к которому подключились все поколения – от школьников до пенсионеров. Когда видишь такую сплоченность, понимаешь, что мы обязательно победим <...>», – выразил уверенность чиновник.

Для Верхнеуслонского района поддержка бойцов-земляков является приоритетом. С начала специальной военной операции было отправлено 43 конвоя с шефской помощью. Общий объем переданной поддержки превысил 180 млн рублей. Подразделениям, где служат уроженцы муниципалитета, передаются продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и оборудование для подразделений. Также на регулярной основе оказывается помощь подшефным Татарстану городам Лисичанск и Рубежное.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

Фотографии предоставлены Сергеем Толмацким.