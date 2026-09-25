«НефтеХимНавыки» отточены. Впереди – «Хайтек»

По итогам чемпионата лучшие в составе сборной команды представят СИБУР на Международном чемпионате «Хайтек – 2026», который пройдет с 9 по 13 ноября в Екатеринбурге. Рассказываем, чем запомнился нижнекамский этап «НефтеХимНавыков», кто готовился упорнее всех, кто – в команде с напарником, а кто не готовился вообще – и все-таки забрал золото.





Чемпионат – это только начало

Отраслевой этап чемпионата «НефтеХимНавыки» проходил в течение трех недель, в три этапа, в трех городах – Тюмени, Тобольске и Нижнекамске, собрав более 500 участников – конкурсантов и их наставников – со всей России. Лучших из лучших выбирали в 20 компетенциях.

Победителей нижнекамского этапа поздравил член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, отметив, что чемпионат давно вышел за рамки простых соревнований.

– Чемпионат профмастерства – это элемент процесса развития сотрудников, их обучения, обеспечения роста навыков. Это подтверждается тем, что за последние четыре года 25 процентов участников и победителей чемпионатов перешли с рабочих профессий на инженерные должности. Много примеров, когда победители и призеры становились экспертами-компатриотами, лидерами в своих компетенциях, наставниками на рабочих местах, – отметил Игорь Климов.

Растут не только участники – эволюционирует и сам чемпионат: с каждым годом появляются новые компетенции. В этом году, к примеру, участники впервые соревновались за звание лучшего в компетенции «Машинное обучение и большие данные».

«НефтеХимНавыки» – крупнейший в нефтехимической отрасли чемпионат профмастерства, подчеркнул ректор Корпоративного университета СИБУРа Илья Корженовский.

– Для сотрудников участие в чемпионате – это возможность доказать самому себе и другим, что ты лучший. Для компании – возможность заметить талантливых сотрудников, использовать их как наставников, преподавателей «СИБУРИНТЕХов». Для студентов – возможность попробовать свои силы и увидеть, какой уровень компетенций в той или иной профессии, – отметил Илья Корженовский.

Великолепная семерка

В Нижнекамске выявили лучших в восьми компетенциях. Команда «Нижнекамскнефтехима» завоевала рекордные семь медалей.

Золото в компетенции «Бережливое производство» забрали Альберт Муллахметов и Рамиль Аухадиев. В чемпионате оба участвуют не первый год, но впервые – в тандеме друг с другом. Ребята признаются: тандем получился действительно слаженным, каждый дополнял друг друга.

– Мы внедряем производственную систему СИБУРа (ПСС) на «Нижнекамскнефтехиме». Сейчас курируем разные заводы, но первые полгода работали с Рамилем вместе. Тогда и сложилась наша маленькая команда, – говорит Альберт Муллахметов.

– У каждого на чемпионате была своя роль. Альберт силен в расчетах, я отвечал за оформление задания и применяемые подходы. Проще говоря, придумывал, что улучшить, Альберт – сколько благодаря этому удастся сэкономить, – дополняет Рамиль Аухадиев.

В двух компетенциях нижнекамцы заняли сразу две верхние строчки. В компетенции «Строительный контроль» золото у Артура Гафиева, серебро – у Антона Ионова. В компетенции «Охрана окружающей среды» 1-е место занял Рустам Гайфуллин, 2-е – Анна Барановская.

Эколог Рустам Гайфуллин в чемпионате участвует в третий раз, в тройку лучших вошел впервые. Секрет успеха в этом году – новый, более основательный подход в подготовке.

– Понял, что нужно наизусть выучить экологическое законодательство. Очень благодарен свой наставнице Марине Жаворонкиной за то, что она помогла стать дисциплинированнее. На протяжении двух месяцев два раза в неделю мы встречались, я получал новые задания, решал их, затем мы вместе разбирали, все ли было верно, – рассказывает Рустам Гайфуллин. – На чемпионате испытываешь огромный психологический перегруз, но при этом становишься увереннее в себе, закаляешься. И это помогает и в карьере: я, к примеру, за эти два года вырос с ведущего инженера до эксперта. Если и на «Хайтеке» стану лучшим, в следующем году планирую участвовать в чемпионате уже в качестве наставника.

В «Охране труда» 1-е место заняла Алия Питова. В компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» серебро забрал Антон Слюняев.

Звонок другу и помощь компьютера

На одной площадке соревновались профессионалы из 79 компаний: СИБУРа (разных предприятий – от Воронежа до Амура), «Газпромнефти», «Росатома», «Транснефти», «ЕвроХима», «Россетей» и многих других.

В Тобольск, на «ЗапСибНефтехим», увозит золото чемпионата участник компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» Евгений Шакенов.

– Второй год подряд занял первое место. Решил, что в этом году участвую в последний раз. Возможно, в следующем попробую себя уже в роли наставника, – признается Евгений Шакенов. – Задачи на чемпионате часто сложнее, чем в повседневной работе. И это помогает расти, смотреть на работу с другого ракурса. А еще здесь знакомишься с коллегами с других площадок и из других компаний, обмениваешься контактами и знаешь: если возникнут сложности, ты всегда можешь посоветоваться с ребятами со всей России.

Три медали завоевала команда «Казаньоргсинтеза». Одну из них принес Александр Мальцев, занявший 2-е место в компетенции «Машинное обучение и большие данные».

– Новой для меня стала задача с использованием «компьютерного зрения» – раньше этим не занимался, было очень интересно. И это был реальный производственный кейс, который можно тиражировать на свои предприятия и работать более эффективно, выполнять рутинные задачи быстрее, чем «вручную», – говорит Александр Мальцев.

Студенты в деле

В этом году в отраслевом этапе чемпионата профмастерства приняли участие 49 студентов колледжей и вузов из Нижнекамска, Тобольска, Казани, Тюмени, Свободного (Амурская область), Кстова и Дзержинска (Нижегородская область).

Как первый из первых в историю чемпионата вошел студент Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева Константин Агапов. Он занял 1-е место в студенческом зачете в новой компетенции «Машинное обучение и большие данные».

– Я учусь на программиста, на втором курсе. Честно говоря, особо не готовился – хотел проверить уровень компетенций, которые у меня уже есть, И вообще не ожидал, что стану первым, – признается Константин Агапов. – Участвовать в чемпионате мне понравилось – в следующем году, если получится, тоже заявлюсь!

Фото предоставлены нижнекамским предприятием СИБУРа