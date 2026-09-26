Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области

Армия России освободила населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая», – рассказали в военном ведомстве.

Также ВС РФ взяли под контроль село Марьино в Сумской области.