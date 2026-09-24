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Общество 24 сентября 2026 09:29

Бывший глава «Волго-Вятскуправтодора» может стать аудитором Счетной палаты РТ

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Бывший глава «Волго-Вятскуправтодора» может стать аудитором Счетной палаты РТ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов может стать аудитором Счетной палаты РТ. Об этом говорится в постановлении Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, опубликованном на сайте парламента.

«Внести на рассмотрение Госсовета РТ кандидатуру Мингазова Илдара Галяутдиновича на должность аудитора Счетной палаты РТ», – говорится в документе.

Этот вопрос рекомендовано включить в повестку заседания Государственного Совета РТ, которое состоится 28 сентября.

Илдар Мингазов занимал должность начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор») с 2013 года. В июне 2026 года на этот пост был назначен Ильнур Нурмухаметов.

Мингазов Илдар Галяутдинович
Мингазов Илдар Галяутдинович
Экс-начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Родился 6 января 1965 года в с. Богатые Сабы Сабинского района ТАССР. Окончил Казанский финансово-экономический институт 

После службы в армии работал в Управлении уполномоченного МВЭС СССР по Татарской АССР, затем МВЭС России по РТ. С 1995 по 1998 годы работал в банковской сфере.

С 1998 по 2001 годы — заведующий отделом финансов администрации Кировского района г. Казани.
С 2001 по 2011 годы — заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по РТ.
С 2011 по 2013 годы — заместитель начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

2013– 2026 гг. занимал должность начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»).

Заслуженный экономист РТ (2007 г.).

Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», орденом «Дуслык» и другими наградами и поощрениями.

#Счетная палата РТ
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