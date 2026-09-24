Бывший глава «Волго-Вятскуправтодора» может стать аудитором Счетной палаты РТ

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Бывший начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов может стать аудитором Счетной палаты РТ. Об этом говорится в постановлении Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, опубликованном на сайте парламента.

«Внести на рассмотрение Госсовета РТ кандидатуру Мингазова Илдара Галяутдиновича на должность аудитора Счетной палаты РТ», – говорится в документе.

Этот вопрос рекомендовано включить в повестку заседания Государственного Совета РТ, которое состоится 28 сентября.



Илдар Мингазов занимал должность начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор») с 2013 года. В июне 2026 года на этот пост был назначен Ильнур Нурмухаметов.