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На главную ТИ-Спорт 26 сентября 2026 03:24

Экс-футболист Булыкин: От матча с Ираном в Казани надо ждать хорошего настроения

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Экс-футболист Булыкин: От матча с Ираном в Казани надо ждать хорошего настроения
Фото: rfs.ru

От матча сборной России с национальной командой Ирана, который состоится в столице Татарстана, следует ждать «хорошей игры, хорошего настроения и голов». Такое мнение высказал бывший нападающий «Локомотива», московского «Динамо» и российской сборной Дмитрий Булыкин, сообщает портал News.ru.

«У нас сильные футболисты и должны хорошо сыграть с Ираном. Все-таки сборная – самый высокий уровень, там надо показывать свой максимум и радовать всех болельщиков России. Мы с Ираном играем уже не в первый раз, всегда интересно посмотреть, кто в какой форме находится», – заметил экс-футболист.

Бывший игрок сборной РФ уверен, что хотя это товарищеская игра, которая, соответственно, не имеет никакого турнирного значения, национальная команда всё равно «должна быть в тонусе» и стараться радовать всех отечественных болельщиков.

Ранее стало известно, что начало товарищеского матча между национальными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», перенесено с 19.30 на 19.00. Причиной стала просьба основного вещателя.

#футбол #сборная России по футболу
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