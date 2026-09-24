Волонтеры из Актаныша доставили в зону СВО 39-ю партию гуманитарной помощи

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтеры гуманитарного фонда «Без бергә» («Мы вместе») отправили очередной груз помощи военнослужащим из Актанышского района, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Эта отправка стала уже 39-й с начала работы фонда.

Для земляков, проходящих службу в 1231-м полку, подготовили именные посылки. В них вошли продукты питания, средства личной гигиены, питьевая вода и другие необходимые в полевых условиях вещи. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители района, а координировала работу директор фонда Лилия Гикрамина.

По просьбам бойцов в состав груза включили и строительные материалы. На передовую отправили 20 упаковок вагонки, а также генераторы, которые необходимы военнослужащим для обустройства быта и выполнения служебных задач.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Внимание уделили и хозяйственным нуждам подразделения. Поскольку с весны бойцы разводят овец, сельхозпредприятие «Башак» выделило для них два рулона сена весом по пять центнеров каждый. Кроме того, Лилия Гикрамина организовала закупку овец у фермеров Ульяновской области и их отправку в расположение части.

Основную часть гуманитарного груза доставит участник СВО, уроженец села Новые Богады Алексей Кудряшов. Часть помощи, которая не поместилась в грузовик, Лилия Гикрамина повезет на собственном автомобиле.

В фонде отметили, что каждая отправка становится возможной благодаря поддержке неравнодушных жителей района, которые регулярно помогают собирать помощь для своих земляков.