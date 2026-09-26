Нижнекамск принял финал чемпионата «НефтеХимНавыки – 2026»

Фото: официальный канал Радмира Беляева в МАКС

На этой неделе Нижнекамск стал центром профессионального мастерства всей нефтехимической отрасли – здесь проходил финальный этап чемпионата «НефтеХимНавыки – 2026». Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в официальном канале в МАКС.

«К нам приехали сильнейшие аппаратчики, лаборанты-химики, инженеры, экологи, специалисты по охране труда не только со всех предприятий СИБУРа, но и из «Газпромнефти», «Еврохима» и других крупных компаний», – написал он.

Фото: официальный канал Радмира Беляева в МАКС

Больше всех медалей завоевали работники «Нижнекамскнефтехима»: на счету нижнекамцев 4 золота и 3 серебра.

«Отдельный зачет был у студентов. Очень порадовало, что наша талантливая молодежь смогла проявить себя: учащиеся КНН и НХТИ взяли сразу 12 призовых мест, обойдя сверстников из Казани, Томска, Амура и Дзержинска. Поздравляю наших ребят!», – добавил Беляев.

Фото: официальный канал Радмира Беляева в МАКС

В ноябре победители отправятся на международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек». Мэр пожелал им удачи и отметил, что всех участников чемпионата будут вновь ждать в Нижнекамске.