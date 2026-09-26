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Общество 26 сентября 2026 06:00

В Татарстане вновь ожидается до 25 градусов тепла, ветер утихнет

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В Татарстане вновь ожидается до 25 градусов тепла, ветер утихнет
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 26 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием антициклона аномально теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой, как и прежде, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть с востока и юго-востока, его скорость немного уменьшится – до 4–9 м/с. Еще возможные в темное время суток порывы до 12 м/c прекратятся днем.

После относительно теплой ночи (от 7 до 12 градусов выше нуля) воздух по Татарстану в дневные часы прогреется до +20, +25 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов).

Прежде «Татар-информ» сообщал, что в республике до конца сентября задержится сухая и теплая погода. Конец первого осеннего месяца в Татарстане окажется на 5 градусов теплее климатической нормы Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.

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