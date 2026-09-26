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Культура 26 сентября 2026 11:30

Казанский зритель первым увидел новый фильм с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

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Казанский зритель первым увидел новый фильм с Юрой Борисовым и Иваном Янковским
Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» ​

Юра Борисов и Иван Янковский представили свой новый фильм «Битва моторов» в Казани. Фильм рассказывает о появлении первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт».

События начинаются в 1908 году. Автолюбитель Андрей Нагель (Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Борисов) вместе с командой единомышленников собирают первый российский автомобиль. Чтобы доказать жизнеспособность их машины, Нагель и Бондарев решают принять участие в легендарном ралли «Монте-Карло» до Монако, а точкой старта для своего маршрута выбирают Петербург.

Вместе с Борисовым и Янковским на премьерный показ картины приехали режиссер Илья Маланин и продюсер Петр Ануров.

Авторы фильма впервые увидели картину вместе со зрителями, а после показа ответили на вопросы из зала.

В широкий прокат «Битва моторов» выйдет 8 октября.

#премьера фильма
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