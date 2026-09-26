В Казани определили лучших работников дошкольного образования Татарстана

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В казанском IT-парке им. Башира Рамеева прошел финал республиканского профессионального конкурса-премии для педагогов дошкольного образования «Туган Тел Фестивале – 2026».

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, а также руководитель АНО «Бала-Сити» Альбина Насырова.

«У нас много проектов, и каждый проект проводится с определенной целью. Цель данного проекта, который успешно проводится с 2022 года, дать вам силу, чтобы вы понимали важность выбранной вами профессии, чтобы в будущем вы продолжали работать с любовью и отдачей», – сказал на церемонии вручения наград Марат Ахметов.

Министр образования РТ отметил, что в республике уделяется большое внимание изучению родного языка, и каждый воспитатель, который приехал сегодня на заключительный этап фестиваля, уже является победителем.

«Когда воспитатель, как пример и эталон, хорошо говорит на русском и татарском языке, владеет навыками и компетенциями изучения и преподавания, результат будет обеспечен. Эти воспитатели являются гордостью нашей республики», – сказал журналистам Хадиуллин.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В этом году фестиваль прошел в два этапа. Участники – педагогические работники со стажем педагогической работы не менее трех лет.

«В современном веке нам нельзя забывать о профессии работника дошкольного образования. Никакой искусственный интеллект, никакие роботы не заменят воспитателя, потому что воспитатель – это человек, который работает от чистого сердца, с душой», – рассказала журналистам Насырова.

Всего на конкурс было подано 74 заявки. В заключительном испытании фестиваля приняли участие 15 финалистов. Участники продемонстрировали членам жюри свою самую значимую педагогическую находку. Достижения педагогов-финалистов также оценили Марат Ахметов, Ильсур Хадиуллин и Альбина Насырова.

Все финалисты на основании своих результатов будут распределены по пяти номинациям: «Развивающая предметно-пространственная среда», «Эффективное использование песен на занятиях по обучению татарскому языку», «Обучение языку через игру», «Цифровые технологии в обучении», «Мастер мероприятий с национальным колоритом». В каждой номинации оцениваются свои уникальные навыки и компетенции. Самое большое количество заявок было подано на игровую компетенцию, наименее популярным направлением стало обучение через песни.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

«Самое сложное – это использование музыкального материала. Использование музыкального материала почему-то воспринимается только для занятий музыкой. Но нет, музыка – один из мощнейших триггеров для человека. Ее можно очень эффективно использовать не только на занятиях музыкой, но и для быстрого включения детей в образовательный процесс», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» методист «Бала-Сити» Гузель Мухаметзянова.

Методист также отметила, что для того, чтобы конкурс развивался, в нем будут происходить изменения. Номинации будут освежаться, но не столько с целью усложнения, сколько для изменения угла зрения педагогов, чтобы они оставались смелыми в своих решениях и не боялись принимать вызовы.

Так, например, Мухаметзянова отметила, что многим участницам сложно освоить получасовой формат выступлений. По мнению методиста, им не хватает структуры именно в практической части мастер-классов, которая должна составлять до 80% всего выступления. В будущем может появится шаблон, который позволит педагогам лучше структурировать свои мастер-классы, минимизируя теорию.

Лауреатами в номинациях стали соотвественно: Эльвира Билалова (Казань), Ретина Зарафетдинова (Казань), Айсылу Латыпова (Буинск), Гульназ Бедертдинова (Казань) и Гульчира Шайхутдинова (Мамадыш).

Премию доктора педагогических наук, профессора, ученого Резеды Мухаметшиной получила Зульфия Гаффарова (Елабуга).

«Я душой даже не согласен с тем, что определяют первые, вторые, третьи места – они все хороши. У каждого автора есть свой подход, свое видение», – сказал о финалистах конкурса Ахметов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

Победителям вручили почетные грамоты Министерства образования и науки Республики Татарстан и денежными премии: I место – 50 000 рублей; II место – 30 000 рублей; III место – 20 000 рублей.

С 2022 года «Туган Тел Фестивале» объединяет учителей и воспитателей, ведущих обучение и воспитание на татарском языке в городах, районах и селах республики.

В 2026 году фестиваль вышел на новый уровень: впервые «Туган Тел Фестивале» проводится в Казани как республиканский профессиональный конкурс-премия для воспитателей и педагогов дошкольного образования. За четыре года фестиваль собрал более 1 500 участников.

«Фестиваль проходит на уровне Республики Татарстан, но мы уже получаем заявки из разных стран. Коллеги, которые преподают татарский язык онлайн в своих регионах и других странах, обратились с просьбой отправить им материалы. Ежегодно по окончании фестиваля мы публикуем все самые интересные проекты в формате методического пособия и отправляем онлайн всем желающим», – рассказала Альбина Насырова.

Фестиваль проводится Комиссией при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Министерством образования и науки Республики Татарстан и АНО «Бала-Сити».