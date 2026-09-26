Государственная пенсия по потере кормильца: кто вправе получать в Татарстане

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Государственная пенсия по случаю потери кормильца предусмотрена для нетрудоспособных родственников погибших или умерших военнослужащих, граждан, пострадавших вследствие радиационных и техногенных аварий, а также летчиков-космонавтов. О том, какие жители Татарстана могут претендовать на такую социальную выплату, рассказывает «Татар-информ».

Право на государственное пенсионное обеспечение в связи с утратой кормильца предоставляется родственникам представителей нескольких категорий.

Так, речь идет о военнослужащих, проходивших срочную службу в званиях солдат, матросов, сержантов или старшин. Пенсия может быть назначена членам их семей, если военнослужащий погиб либо умер в период службы, не позднее трех месяцев после увольнения в запас или вследствие травмы, контузии либо заболевания, полученных во время службы.

Кроме того, на такую выплату могут рассчитывать семьи граждан, здоровье которых пострадало из-за воздействия радиации. В эту категорию входят люди, перенесшие лучевую болезнь, получившие инвалидность или иным образом пострадавшие при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных и техногенных катастроф.