Проект строительства дома в казанском ЖК «Ак Кош 2» прошел экспертизу

Проект строительства дома в жилом комплексе «Ак Кош 2» на улице Большая Крыловка в столице Татарстана прошел экспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Речь идет о жилом доме с подземным паркингом и помещениями общественного назначения. Его высота составит от 11 до 16 этажей.

Застройщиком выступает казанское АО «Эксперт-Строй». Подготовило проектную документацию и провело инженерные изыскания АО «Строительная компания „Основа“», также зарегистрированное в столице РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект строительства ЖК на улице Рауиса Гареева в Казани одобрен экспертизой.