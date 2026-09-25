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Общество 25 сентября 2026 22:48

Проект строительства дома в казанском ЖК «Ак Кош 2» прошел экспертизу

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Проект строительства дома в жилом комплексе «Ак Кош 2» на улице Большая Крыловка в столице Татарстана прошел экспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Речь идет о жилом доме с подземным паркингом и помещениями общественного назначения. Его высота составит от 11 до 16 этажей.

Застройщиком выступает казанское АО «Эксперт-Строй». Подготовило проектную документацию и провело инженерные изыскания АО «Строительная компания „Основа“», также зарегистрированное в столице РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект строительства ЖК на улице Рауиса Гареева в Казани одобрен экспертизой.

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#Строительство #экспертиза
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