Бугульма стала первым городом Татарстана, где появился продюсер города

Бугульма стала первым городом Татарстана, где появилась позиция продюсера города – специалиста, который будет объединять городские проекты, бизнес, сообщества, экспертов и внешних партнеров вокруг общей стратегии развития территории. Об этом сообщил глава Бугульминского муниципального района и города Бугульмы Дамир Фаттахов.

Решение стало продолжением работы по позиционированию и продвижению города. Недавно в Бугульме представили обновленный бренд «Место рождения истории». Кроме того, город вместе с Казанью стал одной из площадок первой лаборатории по продюсированию территорий, которую провели Институт развития городов Татарстана и команда «РЕАКТОРА».

В течение нескольких месяцев участники лаборатории из Татарстана и других регионов России изучали контекст Бугульмы и разрабатывали проекты, направленные на развитие территории. Команда города также изучала опыт российских территорий, которые смогли по-новому раскрыть историческое наследие и идентичность, выстроить современную стратегию развития и привлечь туристов, новые проекты и инвестиции.

«Мы пришли к выводу, что практика продюсирования города – именно тот инструмент, который сегодня актуален для Бугульмы. Продюсер города помогает соединять вокруг общей стратегии людей, бизнес, городские сообщества, государственные структуры, экспертов и внешних партнеров; находить сильные идеи и помогать им пройти весь путь – от замысла до конкретного результата», – отметил Фаттахов.

По его словам, для России это пока относительно новая компетенция, а в Татарстане ее системное развитие только начинается. Бугульма готова быть в числе первопроходцев в этом направлении.

Продюсером города стала Алсу Хафизова – руководитель коммуникационного агентства, эксперт в сфере стратегических коммуникаций и развития территорий. Она работала в команде Казани, участвовала в проектах в разных городах и регионах России, а также в крупных городских и федеральных проектах. Вместе со своей командой Хафизова уже сопровождает ряд ключевых проектов Бугульмы и возглавляет проектный офис «Бугульма-250».

При этом новая позиция не является штатной должностью в структуре администрации. Она предполагает проектную работу, ориентированную на конкретные задачи и результаты.

«Сегодня важно говорить уже не только о развитии городской среды, но и о комплексном продвижении территорий – раскрывать их идентичность, поддерживать местные инициативы, создавать новые проекты и делать города интересными для жителей, туристов, бизнеса и профессиональных сообществ», – отметила директор Института развития городов Республики Татарстан Наиля Нагуманова.

По ее словам, практика городского продюсирования особенно актуальна для Бугульмы в преддверии 250-летия. Команда города рассматривает юбилей не только как отдельную дату, но и как большую программу изменений на несколько лет вперед. В этой работе важно объединить множество проектов и инициатив общим видением.

«Продюсер города может стать таким связующим звеном. А опыт Бугульмы позволит нам оценить потенциал этой модели и для других территорий Татарстана», – добавила Нагуманова.

В ближайшие пять лет Бугульма планирует сосредоточиться не только на подготовке к 250-летию, но и на развитии территории. По словам Фаттахова, ключевыми принципами этой работы станут проектный подход, концентрация на приоритетных направлениях и объединение сильных людей вокруг конкретных задач.

Материал подготовлен при участии пресс-службы Бугульминского района

Фото предоставлено пресс-службой Бугульминского района