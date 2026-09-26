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На главную ТИ-Спорт 26 сентября 2026 13:37

Хоккейный клуб «Нефтехимик» уверенно обыграл «Барыс»

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» уверенно обыграл «Барыс»
Фото: официальный портал хк "Нефтехимик"

Сегодня, 26 сентября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:3.

У «Нефтехимика» голы забили Дамир Жафяров, Григорий Селезнёв, Герман Точилкин, Александр Петунин, Севастьян Соколов и Артур Тянулин. В составе «Барыса» шайбы забросили Гарретт Пилон, Семён Симонов и Алихан Омирбеков.

В следующей игре «Нефтехимик» 27 сентября сыграет в гостях с «Адмиралом».

#ХК Нефтехимик #хк барыс
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