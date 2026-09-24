В Актанышском районе школьники и ветераны создали «Аллею славы»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Татарско-Ямалинской школе Актанышского района школьники вместе с ветеранами организации «Боевое братство – Хәрби кардәшлек» создали «Аллею славы». Акция прошла на базе отдыха «Ардашир» на берегу Агидели и объединила экологическую и патриотическую инициативы.

Участники высадили деревья в двух местах. «Аллея поколений» состоит из яблонь и груш, которые вместе сажали представители старшего и младшего поколений. Вторая – «Аллея героев» – выполнена в форме круга, здесь высадили декоративные кустарники. В центре планируется обустроить место для костра и отдыха.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Инициатором создания аллеи стала хозяйка базы отдыха «Ардашир» Ализа Хурамшина. В дальнейшем она хочет превратить территорию в место памяти о земляках, погибших на войне. Здесь планируют увековечить память участников Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне, а также погибших участников специальной военной операции.

«В будущем мы хотим продолжить посадку именных деревьев в честь каждого нашего парня, сложившего голову на поле боя. Одно дерево – одному ветерану. Рядом с каждым деревом думаем установить памятную табличку с его именем», – рассказал участник СВО, ветеран Чечни Ильсур Закиев.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По его словам, памятная аллея должна стать местом, куда смогут приходить родственники погибших.

«Они смогут прийти сюда, посмотреть на деревья, полить их, остановиться и вспомнить близкого человека. Это очень дорогая память», – отметил Закиев.

К инициативе присоединились ветераны военных действий и коллектив Татарско-Ямалинской школы. В акции участвовали 14 учеников 1–9 классов. Дети не только посадили деревья, но и пообщались с ветеранами, узнали об их военной службе и жизненном пути.

«Значение этого мероприятия велико и для детей. Для нас важно, чтобы будущее поколение росло, участвуя в таких встречах, видя ветеранов. Посадка деревьев вместе с детьми, создание памятного места – доброе дело для будущего», – сказал руководитель организации ветеранов военных действий в Чечне Вазых Харисов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Директор школы Мосаллия Закирова отметила, что экологическая составляющая акции также важна для учеников. В образовательном учреждении ведется работа по экологическому направлению и экологическим тропам.

«Наши ученики готовились к встрече заранее, мы рассказывали им о жизни, подвигах ветеранов. Идею «Аллеи поколений» предложила сама Ализа. Это название тоже не случайно. Сегодня здесь вместе участвует и наш учитель Альмир Муллагалиев. Их совместная посадка деревьев – красивый пример преемственности поколений», – рассказала Закирова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Мастер-класс по посадке деревьев для школьников провела руководитель магазина «Бакчачы» Дания Сатзадина. Она привезла саженцы и показала детям, как правильно их высаживать.

После посадки участники собрались на берегу Агидели. Ветераны рассказали о деятельности «Боевого братства», а ветеран тыла Гульгена Хайбуллина обратилась к детям с пожеланиями ценить мирную жизнь. Встреча продолжилась музыкальной программой: ветеран Афганской войны Ильшат Ахметов играл на гармони и исполнял татарские народные песни, а ветеран военных действий в Чечне Айнур Касымов – на гитаре.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Завершилась встреча угощением у костра. Организаторы рассчитывают продолжить благоустройство территории и в следующем году провести здесь новые мероприятия.