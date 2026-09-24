В Актанышском районе школьники и ветераны создали «Аллею славы»
В Татарско-Ямалинской школе Актанышского района школьники вместе с ветеранами организации «Боевое братство – Хәрби кардәшлек» создали «Аллею славы». Акция прошла на базе отдыха «Ардашир» на берегу Агидели и объединила экологическую и патриотическую инициативы.
Участники высадили деревья в двух местах. «Аллея поколений» состоит из яблонь и груш, которые вместе сажали представители старшего и младшего поколений. Вторая – «Аллея героев» – выполнена в форме круга, здесь высадили декоративные кустарники. В центре планируется обустроить место для костра и отдыха.
Инициатором создания аллеи стала хозяйка базы отдыха «Ардашир» Ализа Хурамшина. В дальнейшем она хочет превратить территорию в место памяти о земляках, погибших на войне. Здесь планируют увековечить память участников Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне, а также погибших участников специальной военной операции.
«В будущем мы хотим продолжить посадку именных деревьев в честь каждого нашего парня, сложившего голову на поле боя. Одно дерево – одному ветерану. Рядом с каждым деревом думаем установить памятную табличку с его именем», – рассказал участник СВО, ветеран Чечни Ильсур Закиев.
По его словам, памятная аллея должна стать местом, куда смогут приходить родственники погибших.
«Они смогут прийти сюда, посмотреть на деревья, полить их, остановиться и вспомнить близкого человека. Это очень дорогая память», – отметил Закиев.
К инициативе присоединились ветераны военных действий и коллектив Татарско-Ямалинской школы. В акции участвовали 14 учеников 1–9 классов. Дети не только посадили деревья, но и пообщались с ветеранами, узнали об их военной службе и жизненном пути.
«Значение этого мероприятия велико и для детей. Для нас важно, чтобы будущее поколение росло, участвуя в таких встречах, видя ветеранов. Посадка деревьев вместе с детьми, создание памятного места – доброе дело для будущего», – сказал руководитель организации ветеранов военных действий в Чечне Вазых Харисов.
Директор школы Мосаллия Закирова отметила, что экологическая составляющая акции также важна для учеников. В образовательном учреждении ведется работа по экологическому направлению и экологическим тропам.
«Наши ученики готовились к встрече заранее, мы рассказывали им о жизни, подвигах ветеранов. Идею «Аллеи поколений» предложила сама Ализа. Это название тоже не случайно. Сегодня здесь вместе участвует и наш учитель Альмир Муллагалиев. Их совместная посадка деревьев – красивый пример преемственности поколений», – рассказала Закирова.
Мастер-класс по посадке деревьев для школьников провела руководитель магазина «Бакчачы» Дания Сатзадина. Она привезла саженцы и показала детям, как правильно их высаживать.
После посадки участники собрались на берегу Агидели. Ветераны рассказали о деятельности «Боевого братства», а ветеран тыла Гульгена Хайбуллина обратилась к детям с пожеланиями ценить мирную жизнь. Встреча продолжилась музыкальной программой: ветеран Афганской войны Ильшат Ахметов играл на гармони и исполнял татарские народные песни, а ветеран военных действий в Чечне Айнур Касымов – на гитаре.
Завершилась встреча угощением у костра. Организаторы рассчитывают продолжить благоустройство территории и в следующем году провести здесь новые мероприятия.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.