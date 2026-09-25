Единороссы посетили обновленную библиотеку в Авиастроительном районе Казани

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители «Единой России» осмотрели филиал библиотеки №25 «Бердәм» в Авиастроительном районе столицы Татарстана, где недавно завершился капитальный ремонт. Он был проведен в рамках реализации народной программы партии и национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

С работой учреждения культуры ознакомились депутат Казгордумы и исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Танзиля Ракова, активисты первичного отделения Авиастроительного района и директор Централизованной библиотечной системы Резеда Исмагилова. Сопровождала их заведующая филиалом Наталья Маринина.

Библиотека была основана в 1932 году и первоначально располагалась на улице Волгоградская. В 1955 году ее перевели в арендованные помещения общежития Казанского педагогического училища. Здесь, на первом этаже здания по улице Побежимова, библиотека располагается до сих пор. Ее площадь – 257 кв. метров.

За время эксплуатации помещения библиотеки пришли в негодность: штукатурка осыпалась, а инженерные сети нуждались в полной замене. Ремонтные работы начались в прошлом, 2025 году.

Рабочие демонтировали старые перекрытия, выровняли стены, заменили напольное покрытие и полностью обновили инженерные сети. Установили новые системы пожарной и охранной сигнализации. Вход сделали с улицы Побежимова, входную группу оснастили пандусом. Внутри созданыбезбарьерная среда и адаптированный санузел. Учреждение оборудовали мультимедийным оборудованием, компьютеризированными рабочими местами и стеллажами с подсветкой.

Теперь библиотека представляет собой современный многофункциональный культурный центр с читальными залами, конференц-залом и площадками для мероприятий. Здесь имеются зона ресепшена, большой читальный зал для взрослых и пространство для юных читателей.

«Обновленное здание библиотеки стало современным культурно‑образовательным центром, доступным для всех жителей. Реализация проекта осуществлялась по народной программе <...>. Сегодня, увидев обновление библиотеки, еще раз убеждаюсь в пользе и необходимости подобных программ», – заметила Танзиля Ракова.

В обновленной библиотеке планируется проводить литературные игры и различные мероприятия для детей. Взрослые смогут участвовать в лекториях, обзорах книжных новинок и мастер-классах. Для представителей старшего поколения предназначены курсы компьютерной грамотности, творческие встречи и клубы по интересам.

«Мы проводим большую работу среди учащихся педагогического колледжа: организовываем выставки, проводим беседы, обзоры и другие мероприятия. Им оказывается помощь в учебно-образовательном процессе. На протяжении многих лет работает клуб „Добрых встреч“ для читателей преклонных лет, в рамках которого проводятся литературно-музыкальные вечера», – отметила Наталья Маринина.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.