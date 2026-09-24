В честь 60-летия города в Нижнекамске запустили необычный трамвай

Фото предоставлено Анастасией Шакировой

По случаю 60-летия Нижнекамска был запущен «Трамвай родного города». Праздничный трамвай №2 отправился в необычное мини-путешествие – от трамвайного депо до поселка Красный Ключ и обратно.

При этом вагон превратился в настоящую площадку праздника. Для пассажиров звучали песни и стихи, посвященные Нижнекамску. А еще в пути пассажирам не давали скучать викторины, интерактивные программы и мастер‑классы.

Каждый мог почувствовать себя не только зрителем, но и участником большого городского торжества – например, спеть любимую песню. Самые активные пассажиры получали сладкие призы.

Подробнее о праздновании 60-летнего юбилея Нижнекамска читайте в материале «Татар-информа» «Город-сад, город без окраин»: Нижнекамск празднует 60-летие.

Материал подготовлен при участии Анастасии Шакировой.

Фотографии предоставлены предоставлено Анастасией Шакировой.