«Хорошее место у вас здесь!»: как в Челнах праздновали День машиностроителя

В Челнах отметили День машиностроителя. На выставке представили разработки 35 предприятий Татарстана – от грузовиков и вертолетов до электромобиля «Атом» и робототехнических комплексов. Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский протестировал водородный КАМАЗ, а на торжественной церемонии наградили лучших работников отрасли.





В Челнах отметили День машиностроителя. На выставке представили разработки 35 предприятий Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

«Предприятия в условиях санкцй продолжают решать все поставленные задачи»

В воскресенье машиностроители России отметят профессиональный праздник. В Набережных Челнах отпраздновали его сегодня. В Автоград приехали Раис Татарстана Рустам Минниханов, замминистра промышленности и торговли России Алексей Матушанский, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко и другие почетные гости.

Раис республики на торжественном мероприятии отметил, что сегодня в Татарстане работают более 3 тыс. машиностроительных предприятий, где трудится свыше 135 тыс. человек.

Раис республики на торжественном мероприятии отметил, что сегодня в Татарстане работают более 3 тыс. машиностроительных предприятий, где трудится свыше 135 тыс. человек Фото: rais.tatarstan.ru

По его словам, машиностроение остается одной из ключевых отраслей промышленности Татарстана. В 2025 году предприятия республики отгрузили продукции более чем на 2 трлн рублей – это около трети общего объема отгруженной промышленной продукции.

«Наша республика – крупнейший промышленный центр страны. Трудовые коллективы предприятий в условиях санкционного давления продолжают решать все поставленные задачи, внедрять новые разработки, наращивать объемы выпускаемой продукции. Как результат – по итогам 8 месяцев объем отгруженной продукции машиностроения превысил 1 трлн 700 млрд рублей. За этой цифрой большой труд наших заводчан», – сказал Рустам Минниханов в приветственной речи.

Перед торжественной церемонией гости осмотрели выставку промышленного потенциала Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

От «Атома» до «Ансата»: что показали на выставке

Перед торжественной церемонией гости осмотрели выставку промышленного потенциала Татарстана. Экспозицию развернули на открытой площадке перед Органным залом и в его холле.

Среди заметных экспонатов – седельный тягач, самосвал и автобус «Вега» КАМАЗа, газомоторный автобус «Лотос», легкие коммерческие автомобили «Соллерс Алабуга», электромобиль «Атом», сельскохозяйственная и дорожная техника. Казанский вертолетный завод представил «Ансат», а судостроительная корпорация «Ак Барс» – свои разработки для водного транспорта.

Отдельное место заняли разработки для армии и робототехники. «Ремдизель» показал защищенные транспортные средства, «АСТЕЙС» – артиллерийский тягач на шасси КАМАЗа. А «Аванти» привезла небольших роботов-доставщиков «ВЖИК», «Богомол» и «Лягушка», которые предназначены для перевозки продуктов, амуниции и других грузов.

Еще одна интересная часть экспозиции – материалы и комплектующие, которые обычно остаются незаметными для конечного потребителя Фото: rais.tatarstan.ru

Были на выставке и беспилотники. Казанский «ЭНИКС» представил «Элерон-7» и «Элерон-10». Их используют в том числе в зоне боевых действий, а конструкцию продолжают дорабатывать с учетом потребностей пользователей.

Еще одна интересная часть экспозиции – материалы и комплектующие, которые обычно остаются незаметными для конечного потребителя. Например, челнинское НПО «СтартПласт» показало детали из римамида – легкого и прочного материала, который может заменять металл. Также посетители могли увидеть дизельные двигатели КАМАЗа, роботизированную девятиступенчатую коробку передач, тормозные системы и пресс-формы для вулканизации шин.

Свои разработки показали и татарстанские вузы. КНИТУ-КАИ и Набережночелнинский институт КФУ представили научные решения, включая беспилотник «РОСА», водородные топливные элементы и технологии 3D-печати.

Всего в выставке приняли участие 35 предприятий и организаций. Здесь показали не только готовые машины, но и то, что обычно остается «за кадром», – двигатели, коробки передач, тормозные системы, электронные компоненты и другие детали, из которых складывается современная техника.

Алексей Матушанский протестировал водородный КАМАЗ

После выставки Алексей Матушанский отправился на КАМАЗ, чтобы познакомиться с производством. Вместе с Олегом Коробченко он посетил роботизированный Завод каркаса кабин и Научно-технический центр.

Затем замминистра протестировал автомобили КАМАЗа. Одной из машин стала водородная версия грузовика.

Говоря о развитии отрасли, замминистра отдельно отметил людей, которые работают на предприятиях.

«Благодаря опыту, самоотверженности, заинтересованности и вовлеченности в свое дело машиностроительная отрасль как страны в целом, так и республики поступательно развивается. В общем по стране она занимает пятую часть от общего объема выпуска, а в республике достигает трети», – сказал Матушанский.

Замминистра поблагодарил руководство Татарстана за внимание к машиностроению и промышленности в целом.

«Я бы отдельно хотел поблагодарить вас, Рустам Нургалиевич, и вашу команду в целом, все руководство республики за неизменное внимание к машиностроительной отрасли, промышленности в целом, которое позволяет республике занимать ведущие позиции в стране по этим отраслям», – сказал он.

Главным событием праздника стало чествование работников машиностроительной отрасли Татарстана и вручение государственных и ведомственных наград Фото: rais.tatarstan.ru

В Челнах чествовали лучших машиностроителей и трудовые династии

Главным событием праздника стало чествование работников машиностроительной отрасли Татарстана и вручение государственных и ведомственных наград. Среди награжденных – четыре сотрудника КАМАЗа.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» получил главный специалист по сопровождению серийного производства Прессово-рамного завода Александр Чубурин. Звание «Заслуженный машиностроитель РТ» присвоили наладчику шлифовальных станков литейного цеха №2 производства стального литья Литейного завода Риму Садриеву.

Еще два камазовца получили ведомственную награду Минпромторга России «Почетный машиностроитель». Это слесарь механосборочных работ цеха сборки кабин Автомобильного завода Гулус Мифтахов и наладчик автоматических линий и агрегатных станков цеха картеров Завода мостов Талгат Набиуллин. Награды им вручили Рустам Минниханов и Алексей Матушанский.

На празднике чествовали трудовые династии. Со сцены их поздравили генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Сегодня мы с Наилем Гамбаровичем удостоены чести вручать награды людям, которые считают работу своим домом. Если человек работает, а потом приводит своего сына, а потом и внука, это значит, что он ценит свое место. Огромное спасибо вам, династии всех наших машиностроительных предприятий, за то, что вы прекрасно работаете, приводите свои семьи. Трудовой стаж в 500 лет, в 300 лет – не важно. Важно, что это ваш дом и вы наша семья. С праздником!» – сказал Сергей Когогин.

В номинации «Трудовая династия» отметили семью Галеевых. Их общий стаж работы на КАМАЗе превышает 230 лет. В подарок династии получили холодильник «Позис», произведенный в Татарстане.

Во время торжества также наградили специалистов в номинациях «Ветеран предприятия», «Лучший молодой инженер» и «Руководитель технического кружка и центра детского творчества».

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что профессиональный праздник проходит для города в особенный год – 2026-й стал годом 400-летия Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ Фото: nabchelny.ru

«Для полумиллионного Автограда это большая честь»

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что профессиональный праздник проходит для города в особенный год – 2026-й стал годом 400-летия Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ.

«Для нас, для КАМАЗа, для полумиллионного автограда это большая честь и большое доверие со стороны Раиса Республики Татарстан проводить в Набережных Челнах такой профессиональный праздник», – сказал Магдеев.

Он поблагодарил ветеранов и работников машиностроительных предприятий, подчеркнув, что их вклад не ограничивается производством. Предприятия вместе с муниципалитетами участвуют в развитии спорта, здравоохранения, культуры и благоустройстве городов.

«Огромное вам человеческое спасибо! Мы вас уважаем, мы вас любим, мы на вас надеемся, мы вами гордимся», – обратился к машиностроителям мэр.

Праздник завершился выступлением Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.

В Набережных Челнах Раиса Татарстана Рустама Минниханова встречали не только на официальных площадках. Во время визита к нему подходили жители города Фото: rais.tatarstan.ru

«Если спросят, где ходили, скажете: с женихами»

В Набережных Челнах Раиса Татарстана Рустама Минниханова встречали не только на официальных площадках. Во время визита к нему подходили жители города – в том числе бывшие работницы КАМАЗа, которые попросили сделать совместную фотографию.

Видео этой встречи в своем канале «МАКС» опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. По ее словам, челнинки, уже вышедшие на пенсию, все равно не пропускают День машиностроителя.

Женщины объяснили просьбу сфотографироваться тем, что дома им могут не поверить, что они встретили Раиса Татарстана.

«Если спросят, где ходили, скажете: с женихами», – пошутил Рустам Минниханов.

Еще одна неожиданная встреча произошла в парке Прибрежный. Там Раис Татарстана увидел двух пенсионерок, которые собирали грибы. В руках у женщин были пакеты с маслятами.

«Хорошее место у вас здесь!» – сказал глава республики.

«Очень неожиданная встреча», – призналась одна из женщин.

В парке «Прибрежный» Раис РТ осмотрел новые пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, оценил качество работ и решения по благоустройству. Директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Нагуманова рассказала, как благодаря совместному федеральному и региональному финансированию удалось реализовать такой масштабный проект, сохранив природный облик территории.