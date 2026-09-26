Минниханов призвал окружить заботой 925 тысяч человек старшего поколения в РТ

Сегодня в рамках совещания в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов дал ряд поручений главам муниципальных образований, руководителям министерств и ведомств. Совещание прошло в режиме видеосвязи со всеми муниципальными районами, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов высоко оценил организацию выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва, которые прошли 18–20 сентября. В Татарстане одновременно были организованы дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному округу и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

«Хочу поблагодарить всех татарстанцев за проявленную гражданскую позицию, активное участие в голосовании и предвыборных мероприятиях, а также всех организаторов выборов, членов избирательных комиссий, глав муниципальных образований и их команды, республиканский штаб и правоохранительные органы. Проделана очень серьезная работа», – отметил Раис Татарстана.

На следующей неделе, 30 сентября, отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Особое значение праздник приобретает в Год единства народов России, который символизирует нерушимость единства страны, сплоченность общества и гражданскую солидарность, заметил Рустам Минниханов.

Он поблагодарил татарстанцев, которые по зову сердца помогают жителям освобожденных регионов, и военнослужащих, обеспечивающих безопасность соотечественников и их право быть вместе с Россией. Отдельные слова признательности Рустам Минниханов выразил специалистам из Татарстана, которые работают в подшефных городах.

Также 1 октября будет отмечаться Международный день пожилого человека. Сегодня в Татарстане проживают 925 тысяч человек старшего возраста, 335 долгожителей, которые перешагнули вековой рубеж. Среди них 294 женщины и 41 мужчина.

«Старшее поколение – это люди, чьим самоотверженным трудом и опытом создана основа, на которой мы строим настоящее будущее республики. Наша общая задача – обеспечить их достойную жизнь, окружить заботой и вниманием, создать условия для активного долголетия», – сказал Рустам Минниханов.

Отдельные слова признательности были выражены ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня в республике проживают 4 875 ветеранов.

Главам городов и районов, Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с другими министерствами и ведомствами было поручено уделить особое внимание чествованию долгожителей, ветеранов труда, а также тех, кто нуждается в уходе и помощи, добавил Раис РТ.