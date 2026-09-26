УНИКС откроет сезон Единой Лиги матчем с БК «Бетсити Парма»

Фото: официальный портал бк "УНИКС"

Сегодня УНИКС открывает регулярный сезон Единой Лиги ВТБ-2026/27 домашним матчем против пермской «Бетсити Пармой». Встреча 1-го тура пройдет в Казани в БСС «Баскет-холл», начало – в 18:00.

На предсезонке турнирные пути соперников уже пересекались. 7 сентября казанцы одержали победу над уральцами в полуфинальном матче Кубка Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге — 90:72. Бело-зеленые вынудили соперника совершить большое количество потерь (26 против 12), а также значительно чаще перехватывали мяч (17 к 9).

В тот день самыми результативными стали Джален Рейнольдс (21 очко, 5 подборов, 3 передачи) и Ксэвьер Ратэн-Мэйс (16 очков, 5 ассистов, 3 подбора). В активе Брэндана Адамса еще 11 очков и 4 подбора. Лука Шаманич отметился 10 очками, 6 подборами и 3 перехватами.

В составе «Пармы» двузначным количеством очков отметились Тайрэлл Нэльсон (20 очков, 5 подборов, 5 передач) и Айзея Уэйли (17 очков, 9 подборов, 5 передач, 2 перехвата).

История встреч УНИКСа и «Бетсити Пармы» насчитывает 30 матчей. Казанцы выиграли 22 очных противостояния, в активе соперников – 7 побед.

В прошедшем сезоне 2025/26 между командами паритет – по две победы у каждой: 103:83, 82:90, 74:72, 77:80.

10 апреля текущего года УНИКС с первых минут захватил лидерство и разгромил пермский клуб, став первым в истории финалистом WINLINE Basket Cup (104:83).