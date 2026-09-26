В Нижнекамске открыли мемориальный комплекс участникам СВО

Сегодня, в честь 60-летия Нижнекамска, у Вечного огня торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный участникам специальной военной операции. Памятник стал одним из главных событий юбилейных торжеств города.

В церемонии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, мэр Нижнекамска Радмир Беляев, член Общественного совета Нижнекамского района, ветеран СВО Артур Барабанов, семьи погибших военнослужащих, ветераны, действующие участники спецоперации и жители города.

Алексей Песошин отметил, что Нижнекамск по праву называют городом труда, сильного характера и особой судьбы. По его словам, символично, что именно в юбилейный день здесь открывается мемориал землякам, защищавшим Родину.

«Хочу передать слова глубокой благодарности нашим бойцам за мужество, верность присяге и подвиг во имя Родины. Уверен, что новый мемориал станет местом памяти и притяжения для всех жителей Нижнекамска», – сказал Песошин.

Мэр Радмир Беляев подчеркнул, что мемориальный комплекс создавался вместе с семьями погибших героев. Его внешний облик обсуждали с родственниками, а средства на строительство стали по-настоящему народным вкладом – их внесли градообразующие предприятия, предприниматели, волонтеры, Совет ветеранов и жители города.

«Мы открываем мемориальный комплекс в память о наших героях, чтобы каждый житель Нижнекамска знал их пофамильно и по именам. Наш долг – сохранить память о тех, кто отдал свои жизни ради нас», – отметил Беляев.

От имени боевого братства к собравшимся обратился член Общественного совета Нижнекамского района, ветеран СВО Артур Барабанов. Он назвал открытие мемориала исполнением священного долга перед павшими защитниками Отечества.

«Сегодня мы собрались, чтобы увековечить память наших героев. Боль утраты останется с нами навсегда, но вместе с ней навсегда останутся мужество и храбрость наших земляков. Низкий поклон родителям за воспитание настоящих мужчин, патриотов своей Родины. Вечная память и вечная слава нашим героям», – сказал Барабанов.

После открытия участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.