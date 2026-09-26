В Казани директора бара оштрафовали за алкоголь неизвестного происхождения

В одном из баров Казани продавался алкоголь неизвестного происхождения, директора заведения оштрафовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Нарушения выявили во время проверки. Алкогольное меню включало в себя как известные бренды, так и эксклюзивные, например настойки «Олд скуф», «13 друзяшек» и «21+ уже можно». Тем не менее у необычных напитков отсутствовала маркировка об изготовителе, содержании спирта, дате розлива и другой важной информации. Дальнейшие физико-химические исследования напитков показали их несоответствие требованиям ГОСТ.

Материалы проверки отправили в суд, который назначил директору бара штраф 20 тысяч рублей и постановил уничтожить сомнительные напитки.